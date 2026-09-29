80 Jahre WIFI Burgenland: Bildung als Schlüssel zur Zukunft

Seit 1946 begleitet das WIFI Burgenland Beschäftigte und Unternehmen auf ihrem Bildungsweg. Beim Festakt zum 80-jährigen Bestehen in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt wurde deutlich: Lebenslanges Lernen ist heute wichtiger denn je.

Vertreter aus Wirtschaft und Bildung blickten im Rahmen der WIFI-Festveranstaltung auf acht Jahrzehnte erfolgreicher Bildungsarbeit zurück und diskutierten zugleich die Herausforderungen der Zukunft.

Im Mittelpunkt stand eine Podiumsdiskussion zum Thema lebenslanges Lernen und Wettbewerbsfähigkeit. WK-Direktor Harald Schermann betonte, dass Unternehmen künftig noch stärker in die Entwicklung ihrer bestehenden Mitarbeiter investieren müssten: „80 Jahre WIFI Burgenland zeigen eindrucksvoll, dass Bildung immer ein Spiegel ihrer Zeit ist. Heute suchen unsere Unternehmen händeringend nach qualifizierten Fachkräften. Deshalb wird es immer wichtiger, Menschen nicht nur einzustellen, sondern sie laufend für neue Aufgaben zu qualifizieren. Weiterbildung ist damit mehr denn je ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.“

Das WIFI Burgenland begleite Menschen und Unternehmen seit 80 Jahren bei ihrer Weiterentwicklung, unterstrich Institutsleiter Thomas Jestl: „Allein im vergangenen Jahr nahmen rund 8.300 Personen an mehr als 660 Lehrveranstaltungen teil. Über 500 Trainerinnen und Trainer aus der Praxis bringen jedes Jahr ihre fachliche Erfahrung und ihre Kompetenz ein. Wissen ist für immer. Dieser Leitsatz begleitet das WIFI Burgenland seit Jahrzehnten und bringt auf den Punkt, worum es geht: Menschen durch Bildung zu stärken und ihnen die Fähigkeit mitzugeben, auch kommende Herausforderungen erfolgreich zu meistern.“

Neben dem offiziellen Festakt nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch sowie zur Teilnahme an Workshops zu Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, 3D-Druck oder Cyber Security.









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Die Podiumsdiskussion-Teilnehmer WK-Direktor Harald Schermann, Marion Fasching (HR Managerin BECOM Group), KommRin MMst.in Maria Neumann (Kuratorin WIFI Österreich) und Anja Kager (Unternehmerin und WIFI-Trainerin) mit WIFI-Institutsleiter Thomas Jestl (v. l.) // Foto © WKB