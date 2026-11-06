Burgenlands beste Baustoff-Talente gekürt

Mit Fachwissen und Beratungskompetenz überzeugten kürzlich 13 Nachwuchskräfte beim Lehrlingswettbewerb „Bauproduktefachberaterin/Bauproduktefachberater“ in Eisenstadt. Den Sieg sicherte sich Nico Nyitrai von OBI Neusiedl am See.

Die Berufsschule Eisenstadt war einmal mehr Schauplatz des Lehrlingswettbewerbs „Bauproduktefachberaterin/Bauproduktefachberater“, der mittlerweile zum insgesamt 17. Mal über die Bühne ging. 13 Lehrlinge stellten sich der Herausforderung und überzeugten alle im Rahmen eines praxisnahen Verkaufsgesprächs mit Können, Engagement und Begeisterung für ihren Beruf.

„Es ist erfreulich, dass sich heuer so viele Jugendliche dieser anspruchsvollen Herausforderung gestellt haben. Dass alle großartige Leistungen gezeigt haben, unterstreicht die hohe Qualität der dualen Berufsausbildung durch die Lehrbetriebe und die Berufsschule“, betonte der Obmann des burgenländischen Baustoffhandels, KommR Werner Adelmann.

Mit der höchsten Punktezahl sicherte sich Nico Nyitrai vom Lehrbetrieb Baustoffgroßhandel Michael Koch GmbH – OBI Neusiedl am See den ersten Platz. Emily Kremsner von der Baustoffgroßhandel Michael Koch GmbH – OBI Mattersburg erreichte Rang zwei. Den dritten Platz belegte Benjamin Moser von der Baubedarf Niederer GmbH in Jennersdorf.

„Den ersten Schritt für ihre Zukunft haben die Jugendlichen geschafft. Jetzt heißt es weiterzumachen, die Lehrabschlussprüfung abzulegen und sich mit unserer Online-Ausbildungsschiene Customer Expert weiterzubilden. Die Lehre bietet viele Möglichkeiten bis hin zum diplomierten Bauproduktefachberater“, so Adelmann.





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Sylvia Waba (Direktorin BS Eisenstadt), Florian Schober (WK-Fachgruppengeschäftsführer), KommR Werner Adelmann (Obmann des burgenländischen Baustoffhandels), Emily Kremsner, Nico Nyitrai, Benjamin Moser, Christian Janisch (Raiffeisen-Lagerhaus Süd-Burgenland) und Michael Lehrner (BS Eisenstadt) (v. l.) // Foto © WKB