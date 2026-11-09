Das große Backen: Süße Sterne für den guten Zweck

Der Duft von Lebkuchen zieht wieder durch die burgenländischen Backstuben und bringt einen ersten Hauch von Weihnachtsstimmung. 21 Bäckermeister starten mit dem Fertigen ihrer Lebkuchensterne für die ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“.

In den burgenländischen Bäckereien wird es zunehmend vorweihnachtlich - das traditionelle Backen für die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“ hat begonnen. 21 Bäckermeister stellen sich heuer wieder in den Dienst der guten Sache und fertigen die beliebten Lebkuchensterne. 50 Prozent des Verkaufserlöses kommen dabei „Licht ins Dunkel“ zugute.

Seit mittlerweile 29 Jahren verbindet die Aktion Gaumenfreuden mit Hilfsbereitschaft - insgesamt sind seither 232.000 Euro für Projekte von „Licht ins Dunkel“ zusammengekommen. „Unsere Lebkuchensterne gehören mittlerweile zur Vorweihnachtszeit im Burgenland einfach dazu“, freut sich der Landesinnungsmeister der Bäcker, Michael Goldenitsch, über das Engagement seiner Berufskollegen.

Von der ersten Stunde an dabei ist die Bäckerei Gradwohl. Mittlerweile führen die Geschwister Julia und Oliver Gradwohl den Betrieb und setzen die langjährige Tradition gerne fort. „Die Firma Gradwohl macht von Anfang an mit und wir freuen uns sehr, dass wir auch heuer einen Beitrag leisten können“, so Oliver Gradwohl.

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Zum Anbeißen: Julia und Oliver Gradwohl unterstützen mit ihren Lebkuchensternen auch heuer „Licht ins Dunkel“. // Foto © WKB