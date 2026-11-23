Nach einem optimistischen Auf sinken die Werte nun wieder ab: Das burgenländische Konjunkturbarometer ist wieder unter die Nulllinie und damit unter die gesamtösterreichischen Werte gefallen. Das ergab die Konjunkturumfrage für das dritte Quartal 2026 der Industriellenvereinigung (IV) Burgenland und der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Burgenland.

Die Einschätzung der derzeitigen Geschäftslage ist aktuell wieder am Sinken: Mit 37 Prozent der befragten Industrieunternehmen hat sich der Anteil derjenigen, die die aktuelle Geschäftslage als positiv bewerten, seit dem letzten Quartal fast halbiert (61 Prozent). Dafür hat sich der Anteil jener, die die derzeitige Geschäftslage nur für durchschnittlich befinden mit 52 Prozent verdoppelt. Auch die Bewertungen des derzeitigen Auftragsbestandes und der derzeitigen Auslandsaufträge stagnieren.

Stabil bleibt auch die Einschätzung der Verkaufspreise in drei Monaten: Die befragten Unternehmen gehen mit 92 Prozent überwiegend von gleichbleibenden Preisen aus. Der Beschäftigtenstand in drei Monaten wird sich nach Einschätzung der befragten Unternehmen stark verringern: Nur 8 Prozent der Befragten rechnen mit einer steigenden Mitarbeiteranzahl. 45 Prozent der befragten Unternehmen gehen von einem gleichbleibenden Beschäftigtenstand aus. Mit 47 Prozent erwartet fast die Hälfte der Befragten, dass der Beschäftigtenstand sinken wird.

Insgesamt bewegen sich somit die meisten Werte in einer Seitwärtsbewegung. Tatsächlich negativ bewertet wurden vor allem die Beschäftigung in drei Monaten und die Geschäftslage in sechs Monaten – der Ausblick ist demnach getrübt.



„Erholung darf nicht mit ständig neuen Regulierungen erdrückt werden“

Spartenobmann Industrie der Wirtschaftskammer Burgenland KommR. Christoph Blum meint hierzu: „Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass sich die Industrie im Burgenland schrittweise stabilisiert und wieder vorsichtig nach vorne blickt. Dieser Aufwärtstrend ist jedoch kein Selbstläufer. Gerade angesichts der weiterhin unsicheren internationalen Rahmenbedingungen braucht es verlässliche und wettbewerbsfähige Standortbedingungen. Besonders entscheidend ist es, die Betriebe nicht zusätzlich durch komplexe Regulierungen und administrative Belastungen einzuschränken. Wachstum, Innovation und Beschäftigung entstehen dort, wo unternehmerischer Spielraum erhalten bleibt. Jetzt gilt es, die beginnende Erholung gezielt zu unterstützen und klare wirtschaftspolitische Impulse zu setzen, damit die positive Entwicklung nachhaltig abgesichert werden kann.“

Es sei daher entscheidend, die Rahmenbedingungen für das Wirtschaften zu verbessern. Dass die Regierung die Lohnnebenkosten senken will, sei ein Schritt in die richtige Richtung. „Allerdings hebt sich ein Teil der positiven Wirkung für Unternehmen durch die angekündigte Gegenfinanzierung wieder auf. Wenn für Unternehmen über 1 Mio. Euro Gewinn die KöSt angehoben wird, zahlen diese Unternehmen die Entlastung selbst“, merkt IV Geschäftsführerin Aniko Benkö kritisch an.

„Müssen gemeinsam an einem Strang ziehen“

„In Bezug auf die gesamtösterreichischen Werte kann man von einer leichten Erholung, wenn auch nicht von einem Aufschwung sprechen. In Bezug auf die burgenländischen Werte kann man derzeit allerdings bestenfalls von einer Stagnation sprechen“, fasst IV Burgenland-Geschäftsführerin Aniko Benkö die aktuellen Werte zusammen.

„Der burgenländische Aufschwung im Frühjahr und im Sommer 2026 hat leider nicht angehalten“, bemerkt Benkö. „Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, um einen nachhaltigen Aufschwung zu generieren. Es braucht Entlastungen bei Bürokratie- und Energiekosten, damit der Standort am internationalen Markt wettbewerbsfähig bleiben kann. Dafür ist auch ein Ende des Gold Platings auf Bundesebene unerlässlich.“

Dazu kommt, dass die geopolitische Lage am Weltmarkt gerade den exportorientierten Branchen die mittelfristige Planung erschwert. „Unsicherheiten, Volatilität und sinkende Wettbewerbsfähigkeit sind die Sorgen der exportorientierten Industrie – und viele sind der Ansicht, dass es in absehbarer Zeit keine wesentliche Verbesserung der Lage geben wird“, sagt Ewald Hombauer, Geschäftsführer der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Burgenland. „Es braucht daher dringend industriepolitische Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.“

Die Konjunkturumfrage des dritten Quartals 2026 im Detail

Die Einschätzung der derzeitigen Geschäftslage ist aktuell wieder am Sinken: 37 Prozent (61) der befragten Industrieunternehmen bewerten die Geschäftslage als gut. 52 Prozent (26) betrachten die aktuelle Geschäftslage als durchschnittlich und 11 Prozent (13) bewerten sie negativ.

Auch die Bewertung des derzeitigen Auftragsbestandes stagniert, mit negativer Tendenz: 23 Prozent (35) der befragten Unternehmen sprechen von guten Auftragsbeständen und 67 Prozent (51) sehen diese als durchschnittlich. 10 Prozent (14) der befragten Betriebe bewerten ihn als schlecht.

Ähnlich wenig Bewegung zeigt sich beim Saldo der derzeitigen Auslandsaufträge: 17 Prozent (37) beurteilen sie als gut. 71 Prozent (38) der teilnehmenden Unternehmen bewerten sie als durchschnittlich und 12 Prozent (25) geben an, dass es derzeit um die Auslandsaufträge schlecht bestellt ist.

Die Einschätzung der Verkaufspreise in 3 Monaten bleibt ebenso stabil, mit leicht positiver Tendenz: 5 Prozent (16) rechnen mit steigenden Verkaufspreisen, 92 Prozent (63) erwarten gleichbleibende Preise und 3 Prozent (21) der befragten Betriebe gehen von fallenden Verkaufspreisen aus.

Der Beschäftigtenstand in 3 Monaten befindet sich nach Einschätzung der befragten Unternehmen im freien Fall: Nur 8 Prozent (12) der Befragten rechnen mit einer steigenden Mitarbeiteranzahl. 45 (83) Prozent der befragten Unternehmen gehen von einem gleichbleibenden Beschäftigtenstand aus. 47 Prozent (5) erwartet, dass der Beschäftigtenstand sinken wird.

Ebenso stark abgekühlt ist die Bewertung der Geschäftslage in 6 Monaten: 19 Prozent (15) sehen eine gute Geschäftslage, 29 Prozent (67) sind der Meinung, dass sie durchschnittlich bleiben wird. 52 Prozent (18) erwarten eine schlechte Geschäftslage in 6 Monaten.

Die Klammerwerte sind jeweils die Vergleichswerte des 2. Quartals 2026.

Zur Befragung: An der Konjunkturumfrage der IV-Burgenland und Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Burgenland nahmen 31 Unternehmen mit insgesamt 6.213 Beschäftigten teil. Bei der Umfrage werden drei Antwortmöglichkeiten vorgelegt: positiv, neutral und negativ. An den Prozentanteilen der Antworten wird der konjunktursensible „Saldo“ aus den positiven und negativen Antworten unter Vernachlässigung der neutralen gebildet. Das Konjunkturbarometer wird aus dem Mittelwert der aktuellen Geschäftslage und der erwarteten Geschäftslage in sechs Monaten bestimmt.