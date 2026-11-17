Kochen, servieren und Gäste professionell betreuen: Heimische Nachwuchsfachkräfte stellten beim 21. Landeslehrlingswettbewerb für Tourismusberufe im WIFI-Gastronomiecenter der Wirtschaftskammer Burgenland in Eisenstadt ihr fachliches Können unter Beweis.

Insgesamt 14 Lehrlinge, mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren, gingen beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb für Tourismusberufe im WIFI-Gastronomiecenter in Eisenstadt an den Start. Für sie galt es, Pflicht- wie auch individuelle Küraufgaben zu meistern.

Die gezeigten Leistungen in den Bereichen Küche, Service sowie Hotel- und Gastgewerbeassistenz (HGA) wurden von einer Fachjury unter die Lupe genommen.

In der Kategorie Küche holte Hannah Fidler aus Hornstein vom Lehrbetrieb „Wald & Wiese“ in Hornstein den Sieg, in der Kategorie Service hatte Zalina Aleskerova aus Eisenstadt von „das FRITZ“ in Weiden die Nase vorn. Die Kategorie Hotel- und Gastgewerbeassistenz wiederum entschied Juliane Schmid aus Neusiedl am See vom Lehrbetrieb „Scheiblhofer THE RESORT“ in Andau für sich.

„Unsere Tourismuslehrlinge haben eindrucksvoll gezeigt, welches Können und Engagement in ihnen steckt. Ein Wettbewerb wie dieser bietet jungen Menschen die Chance, ihr Wissen unter besonderen Bedingungen abzurufen, Erfahrungen zu sammeln und sich mit anderen zu messen. Gleichzeitig zeigt er, auf welch hohem Niveau in den burgenländischen Tourismusbetrieben ausgebildet wird“, betonte KommR Paul Gregorits, Obmann der Fachgruppe Gastronomie.





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Die drei Landessiegerinnen Juliane Schmid, Zalina Aleskerova und Hannah Fidler (v. l.)

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