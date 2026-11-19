Zwei verdiente Funktionäre standen bei der Spartenkonferenz Industrie der Wirtschaftskammer Burgenland im Fokus: KommR Jochen Joachims von „BRAUN Lockenhaus“ und Robert Werner von „YKK Austria“ wurden für ihren Einsatz in der Interessenvertretung geehrt.

Erfahrung, Fachwissen und das persönliche Engagement von Funktionären bilden eine wichtige Grundlage für eine starke Interessenvertretung. Zwei Persönlichkeiten, die sich über viele Jahre in besonderem Maße eingebracht haben, wurden nun im Rahmen der Spartenkonferenz Industrie gewürdigt.

Spartenobmann-Stellvertreter KommR Jochen Joachims von „BRAUN Lockenhaus“ scheidet mit Jahresende aus seiner Funktion aus, bei Robert Werner von „YKK Austria“ in Marz fand dieser Schritt bereits im Sommer statt. Spartenobmann KommR Christoph Blum und Wirtschaftskammerdirektor Harald Schermann sprachen den beiden für ihr langjähriges Engagement Dank und Anerkennung aus.

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Spartenobmann KommR Christoph Blum, KommR Jochen Joachims und Wirtschaftskammerdirektor Harald Schermann (v. l.)





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Spartenobmann KommR Christoph Blum, Robert Werner und Wirtschaftskammerdirektor Harald Schermann (v. l.)

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