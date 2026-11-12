Martini: Besondere Verdienste um die Wirtschaft ausgezeichnet

Im Rahmen des Landesfeiertags wurden in Eisenstadt wieder zahlreiche Persönlichkeiten für ihr herausragendes Engagement geehrt. Dabei wurden auch wertvolle Beiträge zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Burgenland gewürdigt.

Den Geehrten wurden im festlichen Ambiente des KUZ Eisenstadt verschiedene Auszeichnungen zuteil.

Für Verdienste um die Wirtschaft des Landes erhielt Stefan Kutsenits (Fachvertreter Burgenland der Reisebüros und Ausschussmitglied der Fachgruppe Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtunternehmungen) das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes.

Das Goldene Ehrenzeichen des Landes ging an Mst. Hermann Csmarits (Ausschussmitglied und Landeslehrlingswart der Landesinnung Fahrzeugtechnik).

Seitens der Wirtschaftskammer Burgenland gratulierte Regionalstellenobmann Rene Fasching.





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Mst. Hermann Csmarits, Stefan Kutsenits und Regionalstellenobmann Rene Fasching (v. l.) // Foto © WKB