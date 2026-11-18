Rund um den Landesfeiertag werden traditionell Personen mit besonderem Engagement für das Burgenland – darunter auch für die heimische Wirtschaft – vor den Vorhang geholt. Nach dem Festakt in der Landeshauptstadt wurden nun im KUZ Oberschützen die Ehrenzeichen verliehen.

Für Verdienste um die Wirtschaft des Landes erhielten im KUZ Oberschützen Johannes Bock (Obmann-Stv. der Sparte Industrie und Vorsitzender der Fachvertretung der Elektro- und Elektronikindustrie), Alfred Fuchs (Obmann des Landesgremiums des Außenhandels) und Unternehmer KommR Hans Peter Katzbeck das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes.

Das Große Silberne Ehrenzeichen des Landes ging an Jutta Ochsenhofer (Vorsitzende der Fachvertretung der Reisebüros) und Bashir Maher (Ausschussmitglied der Fachgruppe für das Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen).

Das Goldene Ehrenzeichen des Landes wurde Richard Kossits (Vorsitzender der Fachvertretung der Volksbanken) und Alexandra Sulyok (Obmann-Stv.in der Sparte Information und Consulting sowie Vorsitzende der Fachvertretung Druck) verliehen.

Im Namen der Wirtschaftskammer Burgenland gratulierte Vizepräsidentin KommRin Herta Walits-Guttmann den Ausgezeichneten.

© WKB Previous Next

Richard Kossits, KommRin Herta Walits-Guttmann, KommR Hans Peter Katzbeck, Alfred Fuchs und Bashir Maher (v. l.)





© WKB Previous Next

Alexandra Sulyok, Jutta Ochsenhofer, Johannes Bock und KommRin Herta Walits-Guttmann (v. l.) // Fotos © WKB