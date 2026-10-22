Martinigansl: Tradition mit Geschmack und regionaler Wertschöpfung

Rund um den 11. November, den Festtag des heiligen Martin, Schutzpatron des Burgenlandes, hat das traditionelle Martiniganslessen wieder Hochsaison. Es zählt zu den kulinarischen Höhepunkten des Landes und verbindet burgenländische Gastlichkeit mit regionalem Genuss. Gleichzeitig bringt es wichtige wirtschaftliche Impulse für Landwirtschaft, Gastronomie und Tourismus.

Knuspriges Gansl, Rotkraut und flaumige Knödel: Das Martiniganslessen gehört im Burgenland zum Herbst dazu. In den heimischen Wirtshäusern, Gasthäusern und Restaurants wird diese Tradition mit viel handwerklichem Können und eigenen Rezepten gepflegt.

„Das Martiniganslessen steht für gelebte Regionalität und die enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Gastronomie. Wer sich für eine Gans aus heimischer Haltung entscheidet, setzt auf Qualität und unterstützt unsere bäuerlichen Familienbetriebe“, betont Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich.

Burgenländische Gastlichkeit erleben

Für die Gastronomie ist die Ganslzeit eine Gelegenheit, die kulinarische Vielfalt des Burgenlandes zu präsentieren. „Das Martinigansl ist ein Stück burgenländische Genusskultur. Unsere Wirtinnen und Wirte halten diese Tradition lebendig und machen daraus mit Können, Sorgfalt und herzlicher Gastfreundschaft ein besonderes Erlebnis. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste auch heuer wieder beim Ganslessen willkommen zu heißen“, sagt Paul Gregorits, Sprecher der burgenländischen Gastronomen.

Genuss als Impuls für die Region

Die Bedeutung reicht dabei weit über den gedeckten Tisch hinaus. Viele Gäste verbinden das Ganslessen mit einem Ausflug oder einem Kurzurlaub im Burgenland.

„Das Martiniganslessen ist einer der kulinarischen Höhepunkte unseres Landes und ein guter Anlass, das Burgenland zu besuchen. Davon profitieren neben unseren Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben auch der Handel und regionale Produzenten. Wer beim heimischen Wirt einkehrt, genießt ein Stück Burgenland und stärkt zugleich die Wirtschaft vor Ort“, erklärt Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth.

So verbindet die Tradition rund um den burgenländischen Schutzpatron auch heuer wieder Menschen bei Tisch und schafft Wertschöpfung in der Region.





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Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich, Gastronom Jochen Lehner, Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth und Fachgruppenobmann KommR Paul Gregorits (v. l.) // Foto © WKB