Mit der Meister- und Befähigungsprüfung haben in den vergangenen zwölf Monaten 430 Personen einen bedeutenden beruflichen Meilenstein erreicht. Diese besondere Leistung wurde mit einer Festveranstaltung in der Wirtschaftskammer Burgenland gewürdigt.

Die Meister- und Befähigungsprüfungen zählen zu den anspruchsvollsten Qualifikationen der beruflichen Weiterbildung. Sie verbinden umfassendes theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung und bilden in vielen Branchen eine wichtige Grundlage für den Schritt in die Selbstständigkeit, die Führung eines Betriebes oder die Ausbildung der nächsten Fachkräftegeneration.

Insgesamt 430 frischgebackene Meister sowie Absolventen von Befähigungsprüfungen waren nun in die Wirtschaftskammer in Eisenstadt eingeladen, um ihren erfolgreichen Abschluss zu feiern. Die Übergabe der Urkunden erfolgte durch Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth gemeinsam mit Vertretern der jeweiligen Branchen.

„Die Meister- und Befähigungsprüfung ist weit mehr als ein formaler Abschluss. Sie steht für fundiertes Fachwissen, praktische Kompetenz, Ausdauer und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen“, betonte Präsident Wirth. „Unsere neuen Meister sind ein starkes Zeichen für die Qualität der heimischen Wirtschaft und für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts.“

Unter den insgesamt 430 erfolgreichen Absolventen befanden sich 107 Frauen und 323 Männer. Sie kamen aus 26 unterschiedlichen Berufszweigen. Besonders stark vertreten waren die Kfz-Technik, der Bau und das Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw.

„Wer eine Meister- oder Befähigungsprüfung erfolgreich ablegt, investiert nicht nur in die eigene Zukunft, sondern stärkt zugleich die gesamte Region“, erklärte Wirth. „Diese hoch qualifizierten Fachkräfte sichern Qualität, schaffen Vertrauen bei den Kunden und geben ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Genau dieses Engagement braucht das Burgenland.“





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Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (r.) bei der Urkundenübergabe an Marie Wittner (Friseurmeisterin, Frauenkirchen) und Mathias Seier (Baumeister, Grafenschachen) // Foto © WKB