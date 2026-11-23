Neue Märkte erschließen, Kontakte knüpfen und Geschäftschancen ausloten: Beim Internationalisierungs-Talk der Wirtschaftskammer Burgenland in Raiding standen sechs Märkte Südosteuropas im Fokus. Österreichs Wirtschaftsdelegierte zeigten, welche Perspektiven sich für burgenländische KMU eröffnen und worauf es beim Schritt über die Grenze ankommt.

Internationalisierung muss nicht in der Ferne beginnen. Gerade die Nachbarländer und Märkte Südosteuropas bieten auch kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) interessante Möglichkeiten. Wie diese genutzt werden können, thematisierte die Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Burgenland beim Internationalisierungs-Talk „Grenzenlos erfolgreich in Südosteuropa – Strategien und Chancen für KMU“ in Raiding.

Im Mittelpunkt standen die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Tschechien, Slowenien und Serbien. Österreichs Wirtschaftsdelegierte in den jeweiligen Ländern - Bettina Trojer, Philipp Schramel, Gerhard Schlattl, Klaus Hofstadler, Wilhelm Nest und Andreas Haidenthaler - gaben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Geschäftsmöglichkeiten.

Dass burgenländisches Know-how in Südosteuropa gefragt ist, zeigen bereits heimische Beispiele wie etwa BECOM Electronics in Hochstraß mit seinem Engagement in Ungarn.

„Gerade für burgenländische Unternehmen liegen interessante Auslandsmärkte oft näher, als man denkt“, betonte Wirtschaftskammerdirektor Harald Schermann. Entscheidend sei, „fundiertes Wissen über den Markt, Chancen frühzeitig zu erkennen und auf die richtigen Partner zurückgreifen zu können. Genau hier setzen wir mit unserer Außenwirtschaft an.“

Internationalisierung sei „keine Frage der Unternehmensgröße, sondern der richtigen Strategie“, zeigte sich auch Melanie Wagner-Deli, Leiterin des Referats Außenwirtschaft und EU in der Wirtschaftskammer Burgenland, überzeugt: „Gerade Märkte in unserer Nachbarschaft bieten burgenländischen Betrieben Chancen, die wir noch stärker sichtbar machen und gemeinsam erschließen wollen.“

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Ewald Hombauer (Sparte Industrie), Philipp Schramel (Ungarn), Andreas Haidenthaler (Serbien), Wilhelm Nest (Slowenien), Gerhard Schlattl (Kroatien), Bettina Trojer (Slowakei), Melanie Wagner-Deli (AW Burgenland), Klaus Hofstadler (Tschechien) und WK-Direktor Harald Schermann (v. l.) gaben Einblick in die Chancen für KMU. // Foto © WKB