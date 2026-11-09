Personalisierte Sternenhimmelbilder schenken Erinnerungen, die bleiben

Ein besonderer Moment, für immer festgehalten im Sternenhimmel: Mit personalisierten Sternenhimmelbildern bietet das neugegründete Unternehmen Cosmoment eine außergewöhnliche Geschenkidee. Astrophysiker und Jungunternehmer Christopher Granabetter aus St. Margarethen verwandelt persönliche Augenblicke in einzigartige, digitale Kunstwerke – individuell gestaltet nach Ort, Datum und Uhrzeit.

Ob als romantisches Geschenk für den Partner, für Familie oder Freunde: Die Sternenhimmelbilder erinnern an besondere Begegnungen, gemeinsame Erlebnisse und wichtige Meilensteine. Sie verbinden emotionale Erinnerungen mit ästhetischem Design und werden zu einem Blickfang, der weit über die Weihnachtszeit hinaus Freude bereitet.

Astronomische Präzision trifft auf Kunst

Hinter Cosmoment steht Christopher Granabetter, der wissenschaftliche Genauigkeit mit hochwertiger Gestaltung verbindet. Statt einer Sternkarte zeigt Cosmoment den Himmel, wie man ihn an diesem Ort gesehen hätte: mit Milchstraße, Mond und Planeten über der echten Horizontlinie; der Mond stammt aus einem eigenen Foto des Gründers.

Erhältlich sind die individuellen Motive als gerahmte Fine-Art-Drucke, ungerahmte Kunstdrucke oder digitale Hintergrundbilder. Gedruckte Ausführungen werden durch einen nummerierten Himmelsalmanach mit spannenden Informationen zu den dargestellten Himmelskörpern ergänzt.

Ein persönlicher Sternenhimmel als Weihnachtsgeschenk

Die Gestaltung ist unkompliziert: Ort, Datum und Uhrzeit auswählen, eine Widmung hinzufügen und die gewünschte Ausführung festlegen. Dabei lassen sich sowohl vergangene Herzensmomente als auch zukünftige Ereignisse bis zum Jahr 2050 als Sternenhimmelbild verewigen.

Mit Cosmoment wird aus einem persönlichen Moment ein einzigartiges Kunstwerk – und aus einem Weihnachtsgeschenk eine Erinnerung, die dauerhaft ihren Platz an der Wand findet.

Weitere Informationen und Gestaltungsmöglichkeiten: www.cosmoment.at

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Jungunternehmer Christopher Granabetter zeigt seine neue Geschäftsidee – personalisierte Sternenhimmelbilder // Foto © privat