Serbien im Aufbruch: Neue Chancen für burgenländische Unternehmen

Was Austrotherm bereits vormacht, könnte auch für andere Unternehmen im Burgenland interessant sein: Serbien investiert kräftig in seine Zukunft, der Markt bietet Geschäftsmöglichkeiten in zahlreichen Bereichen - mit der EXPO 2027 erhält diese Entwicklung einen zusätzlichen Schub. Welche Chancen sich aktuell eröffnen, ist Thema beim Internationalisierungs-Talk der Wirtschaftskammer Burgenland am 20. November in Raiding.

Wer neue Märkte erschließen will, muss nicht immer in die Ferne blicken. Auch Südosteuropa bietet für heimische Unternehmen interessante Geschäftsmöglichkeiten. Ein Markt, der derzeit besonders in Bewegung ist, ist Serbien.

Die Projektliste des AußenwirtschaftsCenters Belgrad der Wirtschaftskammer Österreich zeigt eine breite Palette an Investitionsvorhaben: vom Ausbau von Kläranlagen und erneuerbaren Energien über Straßen-, Bahn- und Hafenprojekte bis hin zu Investitionen in den Flugverkehr. Allein beim geplanten Pumpenspeicherkraftwerk Bistrica 2 wird ein Projektwert von 1,2 Milliarden Euro genannt; für die Hochgeschwindigkeitsbahn Belgrad-Niš sind 2,2 Milliarden Euro angeführt.

Einen zusätzlichen Impuls gibt die EXPO 2027. In Surčin westlich von Belgrad entsteht ein neues EXPO-Gelände. Geplant sind unter anderem sieben Messehallen, Wohnungen und Hotels; auch eine direkte Bahnverbindung nach Belgrad und zum Flughafen ist vorgesehen.

Für heimische Unternehmen ergeben sich interessante Anknüpfungspunkte. Dass wirtschaftliche Verbindungen zwischen dem Burgenland und Serbien längst Realität sind, zeigt Austrotherm. Das Unternehmen,- im Burgenland mit Standorten in Pinkafeld und Purbach-, ist bereits seit Jahren auf dem serbischen Markt aktiv. Beim Ausbau der XPS-Produktion in Niš investierte es 3,5 Millionen Euro.

Informationen aus erster Hand zu Geschäftsmöglichkeiten in der Region liefert Andreas Haidenthaler, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Serbien, beim Internationalisierungs-Talk „Grenzenlos erfolgreich in Südosteuropa – Strategien und Chancen für KMU“. Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 20. November 2026, von 9 bis 12 Uhr im „Liszt am Bach“ in Raiding statt. Neben Serbien stehen auch die Märkte Slowakei, Ungarn, Kroatien, Tschechien und Slowenien im Fokus.

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Andreas Haidenthaler, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Serbien // Foto © WKO