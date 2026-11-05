Links Informationen und Antragstellung

Ob Google, Instagram oder KI-gestützte Suchsysteme: Wer nach Produkten und Dienstleistungen sucht, informiert sich zunehmend digital. Mit der Initiative Digi-Guides 2.0 unterstützen die Wirtschaftskammer Klagenfurt, die Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) und Klagenfurt Marketing heimische Betriebe dabei, online besser gefunden zu werden. „Viele Klagenfurter Betriebe sind digital bereits sehr gut aufgestellt. Andere konnten sich damit bisher noch weniger beschäftigen. Genau hier setzen die Digi-Guides an – mit persönlicher Beratung und konkreter Umsetzung direkt im Betrieb. Entscheidend ist, dass unsere Unternehmen dort sichtbar sind, wo ihre Kunden nach ihnen suchen“, betont WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm. Die Förderung ergänzt auch die aktuelle Heimkaufen-Kampagne. Diese regt dazu an, bei Kaufentscheidungen bewusst zu fragen: „Gibt’s das auch bei uns?“ Damit daraus ein Einkauf beim heimischen Betrieb wird, müssen regionale Angebote auch digital leicht zu finden sein.

Praktische Unterstützung direkt im Betrieb

Zertifizierte Klagenfurter Digitalexperten unterstützen die Unternehmen bei der Optimierung ihres Google-Unternehmensprofils, beim Auftritt auf Instagram und bei der Auffindbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen. Zum Leistungspaket gehören außerdem individuelle Social-Media-Vorlagen, ein professionelles Kurzvideo und eine persönliche Einschulung, damit die Betriebe ihre digitalen Kanäle künftig eigenständig betreuen können.

1.000 Euro Förderung pro Betrieb

Das Digi-Guides-Ticket hat einen Wert von 1.000 Euro und wird vollständig gefördert. Für die teilnehmenden Unternehmen fällt ein Selbstbehalt von 250 Euro für die Abwicklung an. Die Aktion richtet sich an bestimmte Betriebsarten mit Standort in Klagenfurt-Stadt, insbesondere aus Handel, Dienstleistung, Handwerk, Gastronomie und Hotellerie. Anträge sind seit 1. November 2026 möglich. Die Vergabe erfolgt nach der Reihenfolge des Einlangens, solange Fördermittel verfügbar sind – längstens bis 31. März 2027.