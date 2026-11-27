Das erste eigene Geld bedeutet ein Stück Unabhängigkeit. Wie man damit bewusst umgeht, stand im Mittelpunkt einer Workshopreihe der WK-Bezirksstelle St. Veit mit FLiP Kärnten (Financial Life Park) zum Thema Finanzbildung. Über 100 Schülerinnen und Schüler des BG/BRG St. Veit, der HLW International St. Veit und der PTS Althofen nahmen an den insgesamt acht Workshops teil. „Finanzbildung hilft jungen Menschen, auf eigenen Beinen zu stehen. Wer wirtschaftliche Zusammenhänge versteht, kann bewusster mit seinem Geld umgehen und seine Zukunft selbstständiger gestalten. Dieses Wissen möchten wir möglichst früh vermitteln“, betont Stefanie Taupe, Vorsitzende der Jungen Wirtschaft St. Veit.

Im Rahmen des von der Wirtschaftskammer St. Veit initiierten und vom FLiP konzipierten Formats „Wertkette“ verfolgten die Jugendlichen den Weg des Geldes durch die Wirtschaft. Sie erfuhren, wie Haushalte, Unternehmen, Banken und der Staat miteinander verbunden sind und welche Auswirkungen ihre Kaufentscheidungen haben. Beim „Konto.Pilot“ wird Wissen rund um das erste eigene Konto vermittelt, Bankkarten, Überweisungen und sicheres Online-Banking – einschließlich des Schutzes vor Betrugsversuchen. Bei „Einkommens.Navi“ erfuhren die Jugendlichen, welcher Anteil des Bruttogehalts tatsächlich auf ihrem Konto ankommt und welche Rolle dabei Sozialversicherung und Lohnsteuer spielen. Auch Kollektivverträge und Sonderzahlungen wurden ihnen verständlich erklärt.

FLiP Kärnten (Financial Life Park) ist eine Bildungsinitiative der Privatstiftung Kärntner Sparkasse. Geschäftsführerin Verena Rossmann erklärt: „Geld begegnet Jugendlichen jeden Tag – beim Einkaufen, am Handy, beim ersten eigenen Konto oder später beim ersten Gehalt. Um gute Entscheidungen treffen zu können, muss man aber verstehen, was dahinter passiert. Mit den Workshops machen wir genau diese Zusammenhänge sichtbar und zeigen, dass die eigene Entscheidung immer auch Auswirkungen auf sich selbst und andere hat.“