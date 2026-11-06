Die Schüler:innen der dritten Klassen Handelsakademie Wolfsberg machten mit Andrea Bachmann Station in der WK-Bezirksstelle Wolfsberg und erhielten einen praxisnahen Überblick der Arbeitsweise in der Wirtschaft. In einer spannenden Veranstaltung standen die Themen Interessenvertretung, Serviceleistungen, Bildung sowie die Junge Wirtschaft (JW) als größtes, überparteiliches und branchenverbindendes Netzwerk in Österreich im Fokus.

Unter dem Motto „Junge Wirtschaft Wolfsberg macht Schule – Einblick ins Unternehmertum“ lag der Schwerpunkt des Vormittags auf der Förderung des unternehmerischen Denkens bei der jungen Generation.

Die Veranstaltung startete mit der Begrüßung durch die Leiterin der WK-Bezirksstelle Diane Tiefenbacher-Pasterk. Anschließend folgten in Kleingruppen spannende Gespräche, bei denen die Jugendlichen die Möglichkeit hatten, direkt mit Unternehmer:innen der Jungen Wirtschaft ins Gespräch zu kommen. JW-Bezirksobmann Johannes Reimansteiner sowie die Mitglieder des Teams - Marco Dinauer, Birgit Goriupp, Andreas Oswald und Franz Zarfl - teilten ihre Erfahrungen mit den Schüler:innen. Zudem wurde die WK-Bezirksstelle vorgestellt und es folgte die Einführung in die Struktur der Wirtschaftskammer. Diese Gespräche boten wertvolle Einblicke in die Praxis und das Unternehmertum in verschiedenen Branchen.

Diese gelungene Veranstaltung verdeutlichte einmal mehr, wie wichtig der Austausch zwischen Bildungseinrichtungen und Wirtschaft ist, um junge Menschen auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten