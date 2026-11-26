Wechsel an der Spitze der Jungen Wirtschaft Feldkirchen: Natascha Wartbichler folgt auf Manuel Sackl, der sich mit viel persönlichem Einsatz ehrenamtlich für die Anliegen der heimischen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer eingesetzt hat. Unter der Leitung des Inhabers der Film- und Fernsehproduktionsfirma One Story TV wurden zahlreiche Projekte umgesetzt. Dazu zählten Betriebsbesuche, Netzwerkveranstaltungen, der Feldkirchner Christkindlmarkt sowie Initiativen zur Belebung von Leerständen. „Ich danke Manuel für die Zeit, die Energie und das Herzblut, das er in die Junge Wirtschaft investiert hat. Er hat in seiner Funktion viel bewegt. Ich freue mich darauf, an seine Arbeit anzuknüpfen und eigene Ideen einzubringen“, so Wartbichler.

Gemeinsam mehr bewegen

Natascha Wartbichler (39) ist seit über fünf Jahren selbstständig und seit eineinhalb Jahren international in den Bereichen Longevity und Business Development tätig. Im Mittelpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit steht der Aufbau eines internationalen Unternehmernetzwerks. Dabei ist es ihr besonders wichtig, Menschen zusammenzubringen und Möglichkeiten für wirtschaftliches und persönliches Wachstum zu schaffen.

„Die Junge Wirtschaft lebt vom Miteinander. Mein Anliegen ist, dass sich Unternehmerinnen und Unternehmer in Feldkirchen gegenseitig stärken und gemeinsam etwas bewegen.“ Als neue Bezirksvorsitzende möchte Wartbichler vor allem den Zusammenhalt unter den jungen Selbstständigen im Bezirk fördern, Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg begleiten und jungen Unternehmen mehr Sichtbarkeit geben. Erste Veranstaltungen und Projekte für die kommenden Monate sind bereits in Planung. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Digitalisierung.

Bei der Umsetzung ihrer Vorhaben kann Wartbichler auf die tatkräftige Unterstützung ihrer Teamkolleginnen Melanie Fischer-Flath, Melanie Primeßnig und Eva Buttazoni zählen.„Gemeinsam mit ihnen möchte ich die JW Feldkirchen weiterentwickeln und ein aktives Netzwerk schaffen, von dem sowohl die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer als auch der gesamte Bezirk profitieren.“