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Seit Jahrzehnten für Qualität, Verlässlichkeit und unternehmerischen Einsatz: Sika Österreich zählt weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Bauchemie und bietet innovative Lösungen zum Kleben, Dichten, Abdichten und Schützen. Mit einem Verkaufsbüro und Abhollager in Villach ist das Unternehmen seit 60 Jahren eine wichtige regionale Anlaufstelle für Betriebe und Fachbetriebe in Kärnten und Osttirol. Auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte blickt der Blumenhof Villach zurück. Seit 1976 steht der Familienbetrieb in der Purtscherstraße für Blumen, Pflanzen und kreative Floristik. Neben einer großen Auswahl an Schnittblumen und Topfpflanzen bietet das Unternehmen auch eigene Pflanzenproduktion, Hochzeits- und Trauerfloristik sowie individuelle Dekorationen für besondere Anlässe. Diese beiden Unternehmen und weitere 48 Betriebe wurden gestern Abend für ihre langjährige unternehmerische Tätigkeit von der Wirtschaftskammer Kärnten ausgezeichnet. Im Bezirk Villach-Stadt sichern aktuell 4.306 Unternehmen rund 32.996 Arbeitsplätze und bilden damit das wirtschaftliche Rückgrat des Bezirks.

Unternehmertum sichert regionale Stärke

„Die Jubiläen zeigen, wie vielfältig die Kärntner Wirtschaft ist und wie viel Erfahrung, Engagement und Beständigkeit in den heimischen Betrieben stecken. Langjährige Unternehmerinnen und Unternehmer leisten einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaft und verdienen dafür besondere Anerkennung“, unterstrich WK-Vizepräsidentin Astrid Legner. WK-Bezirksstellenobmann Christian Tyl betont, dass die geehrten Unternehmen nicht nur wirtschaftliche Leistungsträger sind, sondern auch wichtige Arbeitgeber und Ausbilder: „Wer über Jahrzehnte erfolgreich ein Unternehmen führt, beweist Durchhaltevermögen, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, sich immer wieder auf neue Herausforderungen einzustellen. Unsere heimischen Betriebe schaffen Arbeitsplätze, bilden junge Menschen aus und tragen wesentlich zur wirtschaftlichen Stärke und Lebensqualität in der Region bei.“