Mehr als drei Monate lang gehörten Bagger, Baulärm und Absperrungen zum Alltag der Unternehmen in der Paradeisergasse. Jetzt können die Betriebe aufatmen und ihre Kundinnen und Kunden wieder ungehindert durch die Gasse bummeln. „Für viele unserer Betriebe zählen die Wochen vor Weihnachten zu den umsatzstärksten des Jahres. Umso erfreulicher ist es, dass die Paradeisergasse gerade jetzt wieder frei ist. Ich lade alle ein, ihre Weihnachtseinkäufe in der Innenstadt zu erledigen und damit jene Betriebe zu unterstützen, die in den vergangenen Monaten trotz erschwerter Bedingungen für ihre Kundschaft da waren“, sagt WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm.

Sanierung gemeinsam begleitet

Seit 18. August wurde im Abschnitt zwischen Neuem Platz und Bahnhofstraße an der Erneuerung der Infrastruktur gearbeitet. Neben der Kanalisation und der Trinkwasserversorgung wurden auch die Fernwärme-, Strom-, Gas- und Telekommunikationsleitungen saniert. Die WK-Bezirksstelle Klagenfurt hat die Sanierung von Beginn an begleitet und sich gemeinsam mit den Stadtwerken Klagenfurt, Projektleiter Daniel Seebacher von der Firma CCE Ziviltechniker GmbH und der Stadt darum bemüht, die Einschränkungen für die Unternehmen möglichst gering zu halten. Bei einem gemeinsamen Get-together mit den Unternehmen vor Ort wurde am Freitag der Abschluss der diesjährigen Bauarbeiten gefeiert. „Mein besonderer Dank gilt den Unternehmerinnen und Unternehmern, die in den vergangenen Wochen trotz der Einschränkungen viel Geduld und Durchhaltevermögen bewiesen haben. Umso erfreulicher ist es, dass ihre Geschäfte nun pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wieder uneingeschränkt erreichbar sind. Wichtig ist mir auch zu betonen, dass die jetzige Gestaltung der Straße noch nicht dem Endzustand entspricht. Nach dem Winter werden die Parkplätze und Ladezonen ergänzt. Gerade für die innerstädtische Wirtschaft sind diese von großer Bedeutung“, so Wirtschaftsstadtrat Julian Geier.

Weihnachtsgeschäft ohne Baustellenhürden

Mit dem ersten Adventwochenende beginnt für den innerstädtischen Handel eine besonders wichtige Zeit. Die Geschäfte in der Paradeisergasse laden mit ihrem vielfältigen Angebot und persönlicher Beratung zum Weihnachtseinkauf ein. Mit ihrer Initiative #heimkaufen ruft die Wirtschaftskammer Kärnten dazu auf, gerade in der Vorweihnachtszeit bewusst bei heimischen Betrieben einzukaufen und damit regionale Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Lehrstellen zu sichern. „Gerade nach diesen herausfordernden Monaten wünsche ich den Unternehmerinnen und Unternehmern ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Jeder Einkauf vor Ort trägt dazu bei, unsere Innenstadt als lebendigen Einkaufs- und Begegnungsraum zu erhalten“, betont Ahm.

