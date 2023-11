„Dauerstress bleibt lange unbemerkt“

Von Anita Arneitz

„Kärntner Wirtschaft“: Wie entsteht Dauerstress?

Lea Feder: Einerseits müssen wir die äußeren Komponenten betrachten: Welchen Umständen und Abläufen sind wir im Job ausgesetzt? Auf welche Kollegen und auf welche Stimmung im Team treffen wir? Andererseits gibt es die inneren Faktoren: Wie geht es uns und wie belastbar sind wir gegenüber den äußeren Einflüssen? Stress entsteht durch eine zu geringe Widerstands­fähigkeit im Verhältnis zu den äußeren Anforderungen. Angefacht wird er, wenn wir nicht erholt sind, uns falsch ernähren, es einen Schlafmangel gibt oder die Bewegung im Alltag zu kurz kommt.

Was sind die Hauptprobleme, verursacht durch Dauerstress?

Einige meiner Klienten leiden unter Übergewicht. Oftmals ist es nicht viel, aber es genügt, um die Unzufriedenheit zu erhöhen. Als zweite Auswirkung führt Dauer­stress zu einem Schlafmangel – vielen Betroffenen fällt das Durchschlafen und Entspannen schwer. Als Drittes stellt sich ein körperlicher Verschleiß ein: Der Körper scheint schneller zu altern und ist anfälliger für Krankheiten. So werden immer mehr Menschen bereits in jungen Jahren mit Bluthochdruck oder Diabetes konfrontiert.



Wie kann der Dauerstress unterbunden werden?

Viele Betroffene wissen zunächst nicht, dass sie unter Dauerstress leiden. Ihre eigene Körperwahrnehmung wird von den Stresshormonen getrübt, die täglich in ihrem Körper ausgeschüttet werden und die dazu führen, dass sie sich leistungsfähig fühlen, obwohl ihr Körper erschöpft ist. Aber auch eine Fehlernährung kann diese Hormonausschüttung hervorrufen. Oft stellt sich im Verlauf eine starke Müdigkeit ein, die zum Nachdenken bringt. Ab da gilt es, ihnen über Ernährung, Erholung, Schlaf und einen ausgewogenen Lebensstil zu mehr Energie zu verhelfen.



Was kann ich tun, wenn ich erkenne, dass mein Team Stress hat?

Vielleicht kann die Länge und Frequenz der Pausen verändert werden. Oder im Büro wird mittags gesundes Essen angeboten. Eventuell lassen sich einzelne Meetings beim Spazierengehen absolvieren. Daneben sollten Wasser und gesunde Snacks immer verfügbar sein.



Was sollte man beachten, um Dauerstress zu vermeiden?

Viele Menschen planen ihr Leben perfekt durch – vergessen dabei aber sich selbst. Gerade bei der Ernährung wäre es sinnvoll, einmal grundlegend über die eigenen Essgewohnheiten nachzudenken. Denn die Versorgung mit Nährstoffen ist ebenso wichtig wie das Trinken von ausreichend Wasser. Wer möchte, kann auch einen kurzen Powernap einplanen – also einen bis zu 20 Minuten andauernden Schlaf während der Arbeitspause. Wichtig ist es, ein individuelles Konzept zu finden, um die erforderlichen Maßnahmen zu neuen Routinen werden zu lassen.



Wie bleiben Selbstständige gesund und leistungsfähig?

Weniger ist manchmal mehr. Statt eines vollen Terminplans ist es sinnvoll, sich auf maximal zwei Aufgaben zu konzentrieren. Das gilt auch für Veränderungen im Lebensstil: Wichtig ist es, einen Punkt nach dem anderen zu optimieren und daraus eine Routine zu entwickeln. Denn letztlich geht es darum, auch in schwierigen Phasen ein Erfolgsmodell an der Hand zu haben, auf das wir jederzeit zurückgreifen können. Wer dagegen tausend unterschiedliche Strategien ausprobiert, wird am Ende keinen Schritt vorankommen.