„KI wird in vielen Berufen zum Handwerkszeug“

Von Anita Arneitz

„Kärntner Wirtschaft“: Sind die Ängste berechtigt, dass KI Arbeitsplätze ersetzen wird?

Marlies Temper: Der Einsatz von Technologie hat immer Arbeitsplätze verändert und das wird natürlich auch die Künstliche Intelligenz (KI). Ich denke aber, dass KI eher als Unterstützung gesehen werden sollte. Sie hat das Poten­zial, uns langweilige Tätigkeiten abzunehmen oder uns bei Entscheidungen zu unterstützen und damit unseren Arbeitsalltag leichter und effizienter zu gestalten. In vielen Berufen wird KI eher als Handwerkszeug zum Einsatz kommen, zur Unterstützung des Fachpersonals, als dass dieses durch die KI ersetzt wird.



Was kann die KI besser als die Menschen?

Ausfälle bei Maschinen oder Objekte auf Bildern erkennen: KI wird für einen Anwendungsfall trainiert und für diesen kann sie eingesetzt werden. Menschen hingegen können selbstständig Neues lernen und auf externe Einflüsse reagieren. Sie bringen Erfahrung mit, können sich in andere Menschen einfühlen, sehen auch die Reaktion anderer Menschen. Das kann KI nicht.



Beratungen an die KI auszulagern ist schwierig?

KI kann sprachlich wunderbare Texte generieren. Es fehlt aber die fachliche Expertise von Beratern, deren Erfahrung

sowie das implizite Wissen, das Menschen der Berufsgruppen mitbringen. Damit kann ChatGPT nicht mithalten. Es ist aber ein Werkzeug, um den Alltag zu vereinfachen.



Kann man sich zu 100 ­Prozent auf die Ergebnisse der KI verlassen?

Nein. KI ist nichts anderes als Algorithmen, also mathematische Verfahren. Diese bekommen einen Input und generieren einen Output. Man kann und sollte sich trotzdem nicht zu 100 Prozent auf das Ergebnis verlassen. Endentscheidung und Endkontrolle obliegen immer noch dem Menschen.



Worauf sollte man beim ­Verwenden von ChatGPT aufpassen?

ChatGPT ist ein Sprachmodell, das Texte oder Codes generiert, es ist kein Expertensystem. Es kann mit Personen interagieren und es merkt sich Chatverläufe, es ist aber nicht mit dem Internet verbunden, keine Suchmaschine und kein Wikipedia. Das heißt, ChatGPT kann sprachlich einwandfreie Texte erzeugen, umformulieren, kürzen oder übersetzen. Es leidet aber oftmals an „Halluzinationen“. Das bedeutet, es „erfindet“ Sachlagen, daher muss man den Output immer kritisch hinterfragen.



Gehen Sprachmodelle mit europäischem Recht konform?

Sprachmodelle unterliegen den EU-Regelwerken wie der DSGVO. Die Regulierung von KI stellt eine notwendige Herausforderung in der heutigen digitalen Welt dar. Wenn man Sprachmodelle verwendet, die Daten wie bei ChatGPT an OpenAI schickt, muss man mit personenbezogenen Daten genau aufpassen. Einerseits verlassen die Daten meine Hoheit, andererseits können Chatverläufe verwendet werden, um KI-Modelle anzupassen und zu verbessern. Daher sollte man auch kritisch bleiben, welche Informationen man dem Sprachmodell übergibt und genau überprüfen, wohin die Daten gehen. Die gängigen Sprachmodelle entsprechen derzeit nicht allen Anforderungen des AI Acts.



Ihr Tipp in Sachen KI?

Keine Angst davor zu haben. Sie bietet neue Chancen, kann unterstützen oder sogar neue Produkte oder Geschäftsmodelle ermöglichen. Man sollte sich mit dem Thema auf alle Fälle auseinandersetzen.

Marlies Temper studierte Medizinische Informatik und Informatikmanagement an der Technischen Universität Wien. 2018 übernahm sie die Studiengangsleitung Data Science and Business ­Analytics, drei Jahre später die Studiengangsleitung Data Intelligence an der FH St. Pölten.Seit 2022 ist sie Mitglied beim Advisory Board bei Gaia-X Hub Austria sowie Vorstandsmitglied vonDIO, der Data Intelligence ­Offensive. Als Vortragende gibt sie ihre Begeisterung für die vielseitigen Anwendungen von Daten weiter und nimmt die Angst vor KI. In ihrer Freizeit liest Temper gerne, geht wandern und ist auf Reisen.