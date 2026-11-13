175 Jahre voller Ideen, Mut und Unternehmergeist

175 Jahre Wirtschaftsgeschichte in 175 Sekunden - mit einem Film begann der Festakt zum Jubiläum der Wirtschaftskammer Kärnten. Unter dem Motto „Erfolge, die Kärnten prägen“ blickten Gäste aus Wirtschaft, Politik und Interessenvertretungen auf die Entwicklung seit der Gründung im Jahr 1851 zurück. Der Abend war jedoch nicht nur der Vergangenheit gewidmet. Vielmehr ging es um die Frage, was Kärntens Wirtschaft über Generationen erfolgreich gemacht hat und welche Aufgaben die Zukunft bereithält. WK-Präsident Jürgen Mandl stellte dabei die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer in den Mittelpunkt: „175 Jahre Wirtschaftskammer Kärnten sind vor allem 175 Jahre Unternehmertum. Unsere Wirtschaft hat sich in dieser Zeit grundlegend verändert. Neue Branchen sind entstanden, Technologien haben ganze Berufsbilder verändert und neue Märkte wurden erschlossen. Was aber immer gleich geblieben ist, sind Menschen, die Ideen verwirklichen, Unternehmen aufbauen und Arbeitsplätze schaffen. Ihnen gehört dieser Abend – und ihnen gilt unser besonderer Dank.“

Von den Anfängen bis zur modernen Wirtschaftskammer

Durch den Festakt führte Moderatorin Ute Pichler. Der Wirtschaftshistoriker Werner Drobesch, der auch die historische Aufarbeitung des Jubiläums begleitete, nahm die Gäste mit auf eine Reise durch 175 Jahre Kärntner Wirtschaftsgeschichte. Wie sich die Wirtschaftskammer in dieser Zeit selbst weiterentwickelt hat, erläuterte WK-Direktor Meinrad Höfferer. Aus einer Zünfte- und Standesvertretung ist eine hochmoderne Interessenvertretungs- und Serviceorganisation geworden, die Unternehmen von der Gründung bzw. Betriebsübergabe über rechtliche und wirtschaftliche Fragen bis zu Export- und Importfragen weltweit begleitet. Dazu kommt, dass das WKO-eigene WIFI der größte Anbieter für berufliche Aus- und Weiterbildung in Österreich/Kärnten ist. „Die Anforderungen unserer Mitgliedsbetriebe haben sich verändert und mit ihnen muss sich auch die Wirtschaftskammer laufend weiterentwickeln. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten zu Recht rasche Antworten, kompetente Beratung und unkomplizierte Unterstützung. Genau daran müssen wir uns messen lassen. 175 Jahre Geschichte sind kein Grund, stehen zu bleiben, sondern ein Auftrag, unsere Leistungen immer wieder an die Bedürfnisse der Betriebe anzupassen“, betonte Höfferer.

Zwei Generationen, unterschiedliche Wege

Wie unterschiedlich Unternehmertum aussehen kann, verdeutlichte ein Generationengespräch zwischen Klaus Möller von Hirter Bier und Katja Platzner von Matcha Moa. Hier ein traditionsreiches Kärntner Unternehmen, dort ein junger Betrieb mit neuen Ideen. Beide gaben Einblicke in ihre unternehmerischen Erfahrungen und sprachen darüber, was es braucht, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen und weiterzuentwickeln.

Den Blick nach vorne richtete abschließend WK-Präsident Mandl: „Die Geschichte unserer Wirtschaftskammer ist eng mit der Entwicklung Kärntens verbunden. Aber entscheidend ist, was wir aus dieser Geschichte für die Zukunft machen. Unsere Betriebe brauchen weniger Bürokratie, leistbare Energie, raschere Verfahren und mehr Freiraum für Investitionen. Dafür werden wir uns auch in Zukunft mit aller Kraft einsetzen. Denn die wirtschaftlichen Erfolge von morgen werden von den Unternehmerinnen und Unternehmern geschaffen, die heute ihre Ideen verwirklichen.“

175 Jahre Wirtschaft im Wandel erleben

Wer tiefer in die Geschichte eintauchen möchte, hat dazu weiterhin Gelegenheit: Die Jubiläumsausstellung „175 Jahre Wirtschaftskammer Kärnten – Wirtschaft im Wandel erleben“ im Foyer der Wirtschaftskammer Kärnten führt noch bis Ende des Jahres durch wichtige Stationen der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Sie zeigt, wie sich Unternehmen, Branchen und die Interessenvertretung seit 1851 verändert haben und welche Menschen und Ereignisse Kärntens Wirtschaft geprägt haben. Mehr dazu erfahren Sie auch in unserem PODCAST zu 175 Jahre Wirtschaftskammer.