60 Millionen Euro an ungenutzten Fördermitteln und ein Wirtschaftsstandort, der beim Glasfaserausbau im Bundesländervergleich deutlich hinterherhinkt: Für Martin Zandonella, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wirtschaftskammer Kärnten, kommen die Erkenntnisse des Landesrechnungshofes wenig überraschend. Bereits 2017 zeigte die Wirtschaftskammer auf, dass jeder vierte Kärntner Betrieb durch unzureichendes Breitbandinternet in seiner Geschäftstätigkeit beeinträchtigt war.

„Wir haben schon damals Alarm geschlagen. Warum prüft der Landesrechnungshof erst jetzt, obwohl die Probleme seit Jahren bekannt sind? Hätte man früher genauer hingeschaut, hätte man möglicherweise noch gegensteuern können“, kritisiert Zandonella. Für ihn geht der wirtschaftliche Schaden weit über die entgangenen Fördermittel hinaus: „Wie viele Investitionen, Betriebsansiedlungen und Arbeitsplätze Kärnten dadurch möglicherweise entgangen sind, lässt sich heute kaum ermessen.“

Fehlende Infrastruktur als Wettbewerbsnachteil

Mit einer Glasfaserversorgung von rund 24 Prozent liegt Kärnten deutlich unter dem Österreichschnitt von knapp 40 Prozent. Für die heimischen Unternehmer bedeutet das einen erheblichen Standortnachteil. Dabei ist gerade die Digitalisierung in Kärnten in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden.

„Kärnten fehlt es weder an innovativen Unternehmen noch an digitalem Know-how. Was vielerorts fehlt, ist die notwendige Infrastruktur. Wenn ein Unternehmer seinen Betrieb erweitern will, am vorgesehenen Standort aber nicht die erforderliche Internetanbindung vorfindet, kann das darüber entscheiden, ob die Investition in Kärnten oder anderswo erfolgt. Gerade für unsere ländlichen Regionen wäre die Digitalisierung eine enorme Chance, geografische Standortnachteile auszugleichen“, betont Zandonella.

ALPSiX zeigt, was gemeinsam möglich ist

Dass die Wirtschaftskammer Kärnten auch aktiv an Lösungen mitarbeitet, zeigt der im September 2026 aktivierte regionale Internetknoten ALPSiX, an dessen Realisierung Zandonella gemeinsam mit der Breitbandinitiative Kärnten (BIK) und weiteren Partnern mitgewirkt hat. „Mit ALPSiX haben wir einen wichtigen Schritt zur Stärkung des Digitalstandortes Kärnten gesetzt. Die beste Auffahrt auf die internationale Datenautobahn nützt aber wenig, wenn unseren Unternehmen die Zufahrt fehlt.“

Jetzt hinschauen – nicht erst in zehn Jahren

Für Zandonella ist entscheidend, wie rasch die laufenden Ausbauprojekte vorankommen und wann die Kärntner Betriebe tatsächlich davon profitieren. Bereits im Mai dieses Jahres hatte er jedoch angesichts gestoppter Bundesfördermittel in Höhe von 20 Millionen Euro vor weiteren Verzögerungen gewarnt. „Es bringt wenig, zehn Jahre später den versäumten Chancen nachzutrauern. Viel wichtiger wäre es, jetzt genau hinzuschauen: Werden die angekündigten Projekte termingerecht umgesetzt? Ist die Finanzierung gesichert? Fließen die zugesagten Fördermittel tatsächlich? Hier würde ich mir auch vom Landesrechnungshof eine zeitnahe Prüfung wünschen. Unsere Unternehmer brauchen wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen und Planungssicherheit. Ein weiteres verlorenes Jahrzehnt können wir uns nicht leisten“, so Zandonella abschließend.