Für viele Menschen gehört der Adventkranz zu den schönsten Traditionen der Vorweihnachtszeit. Doch er muss längst nicht mehr klassisch rund und aus Tannengrün gebunden sein. Ob aus Zweigen, Moos, Holz oder außergewöhnlichen Naturmaterialien – bei der Gestaltung sind der Fantasie kaum noch Grenzen gesetzt. Heuer stehen vor allem Natürlichkeit, warme Farben und eine bewusst schlichte Gestaltung im Mittelpunkt. Kärntens Floristinnen und Floristen greifen diese Trends auf und verwandeln den Adventkranz in ein ganz persönliches Schmuckstück. „Der Adventkranz ist etwas Besonderes, weil er uns vier Wochen lang durch die Vorweihnachtszeit begleitet. Er schafft eine gemütliche Atmosphäre und bringt die Familie zusammen. Gleichzeitig bietet er unglaublich viele Möglichkeiten, kreativ zu werden. Vom traditionellen Kranz mit roten Kerzen bis zur modernen Variante mit Naturmaterialien ist alles möglich“, erklärt Kurt Glantschnig, Landesinnungsmeister der Kärntner Gärtner und Floristen.

Natürlichkeit trifft auf elegante Farben

Besonders angesagt sind 2026 Waldgrün, Moos und Tannenzweige in Kombination mit Holz, Zapfen, Rinde oder getrockneten Blüten. Dazu passen Kerzen in Cremeweiß, Karamell oder warmen Brauntönen. Wer es festlicher mag, setzt auf kräftiges Bordeaux, dunkles Rot und Akzente in mattem Gold oder Kupfer. Auch zarte Pastelltöne sowie kühle Kombinationen aus Grau, Blau und Silber sorgen für Abwechslung.

Dabei muss ein Adventkranz längst nicht mehr üppig dekoriert sein. Oft genügen wenige, sorgfältig ausgewählte Elemente, um eine besondere Wirkung zu erzielen. Auch wiederverwendbare Materialien und natürliche Accessoires gewinnen zunehmend an Bedeutung. Glantschnig empfiehlt, sich bei der Gestaltung von den heimischen Fachbetrieben inspirieren zu lassen: „Unsere Floristinnen und Floristen verbinden traditionelles Handwerk mit neuen Ideen und einem Gespür für Farben und Materialien. Ein individuell gestalteter Adventkranz ist nicht nur ein Blickfang, sondern macht die Vorfreude auf Weihnachten noch ein Stück persönlicher.“