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Mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, macht stolz – und manchmal wird daraus der Wunsch, genau das zum Beruf zu machen. Beim Bau-Lehrlings-Casting 2026 im Innungshaus Bau & Technik in Klagenfurt konnten rund 75 Schülerinnen und Schüler aus polytechnischen und landwirtschaftlichen Fachschulen selbst Hand anlegen. Der Wettbewerb gab ihnen die Gelegenheit, bisher unentdeckte Talente zu zeigen und herauszufinden, ob aus der Freude am Anpacken eine berufliche Zukunft am Bau entstehen könnte. An mehreren Stationen mussten die Jugendlichen unterschiedliche Aufgaben lösen. Gefragt waren Genauigkeit, technisches Verständnis, theoretisches Wissen und praktisches Können. Organisiert wurde das Casting von der Landesinnung Bau gemeinsam mit der BAUAkademie Kärnten.

Baulehre bietet vielfältige Perspektiven

„Am Bau braucht es junge Menschen, die gerne anpacken, mitdenken und Freude daran haben, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Genau das können die Jugendlichen bei unserem Casting ausprobieren“, betont Robert Rauter, Landesinnungsmeister Bau Kärnten. „Eine Baulehre bietet eine fundierte Ausbildung, abwechslungsreiche Tätigkeiten und viele Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln.“ Neben dem Wettbewerb ging es auch um die berufliche Orientierung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten Einblicke in die Anforderungen der Bauberufe und konnten erste Kontakte zu möglichen Ausbildungsbetrieben knüpfen. Denn oft zeigt sich erst beim praktischen Ausprobieren, welcher Beruf wirklich zu einem passt.

Die besten Nachwuchstalente ausgezeichnet

Den Abschluss des Bau-Lehrlings-Castings bildete die Siegerehrung, bei der die besten Leistungen des Tages gewürdigt wurden.

Sieger je Schule:

Lukas Eggeler, LFS BZ Litzlhof

Michael Andritsch, LFS Stiegerhof

Florian Niederl, PTS Althofen

Tamas Benyo, PTS Klagenfurt

Luca Walder, PTS Spittal

Antonija Kalauz, PTS Villach

Sieger aller PTS: Luca Walder

Sieger aller LFS: Lukas Eggeler

Für die Jugendlichen war das Casting nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Gelegenheit, erste Erfahrungen mit der Arbeit am Bau zu sammeln. Und für manche war es vielleicht bereits der erste Schritt in Richtung einer erfolgreichen Baulehre.