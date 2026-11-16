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Der Black Friday am 27. November und der Cyber Monday am 30. November sind mittlerweile feste Größen im Einkaufsverhalten. 73 Prozent der befragten Kärntnerinnen und Kärntner, die den Black Friday kennen, planen an diesem Tag wahrscheinlich oder sicher einen Einkauf. Pro Käufer werden durchschnittlich 220 Euro erwartet. Insgesamt entspricht das einem Einkaufsvolumen von rund 33 Millionen Euro.

„Der Black Friday ist für viele Konsumentinnen und Konsumenten längst ein Fixpunkt. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten werden Anschaffungen bewusst geplant und auf attraktive Angebote gewartet. Für unsere Handelsbetriebe bietet das eine wichtige Chance, zum Start des Weihnachtsgeschäfts zusätzliche Umsätze zu erzielen“, erklärt Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten.

Sammelbestellungen statt laufender Einkäufe

Die aktuelle Erhebung zeigt auch eine Veränderung des Einkaufsverhaltens. 54 Prozent der befragten Onlinekäufer geben an, dass die Paketsteuer einen starken Einfluss auf ihre geplanten Einkäufe hat. 46 Prozent reagieren darauf, indem sie mehrere Artikel in einer Bestellung zusammenfassen.

Für den Kärntner Handel ist diese Entwicklung besonders relevant. Immer mehr Konsumenten bündeln ihre Einkäufe, warten gezielt auf Rabattaktionen und bestellen anschließend mehrere Produkte auf einmal. Damit wächst die Gefahr, dass Kaufkraft, die über das Jahr verteilt auch bei heimischen Betrieben ankommen könnte, gebündelt an große internationale Onlineplattformen abfließt.

„Wir beobachten, dass viele Menschen ihre Einkäufe zunehmend auf einzelne Aktionstage konzentrieren und Bestellungen sammeln. Das ist aus Sicht der Konsumenten nachvollziehbar. Für unsere regionalen Händler bedeutet es aber, dass wichtige Umsätze im laufenden Geschäft ausbleiben können. Entscheidend ist daher nicht nur, wie viel am Black Friday ausgegeben wird, sondern vor allem, wo dieses Geld landet“, betont Haberl.

Heimische Betriebe können mehr als nur Rabatte

Der Wettbewerb um die Kaufkraft ist intensiv. Laut KMU Forschung Austria informieren sich 81 Prozent der Kärntner Black-Friday-Konsumenten in Onlineshops. Dabei bieten auch zahlreiche heimische Händler attraktive Aktionen – sowohl im Geschäft als auch über ihre eigenen Onlinekanäle.

„Unsere Kärntner Handelsbetriebe müssen sich keineswegs vor dem internationalen Wettbewerb verstecken. Sie punkten mit persönlicher Beratung, Qualität, Service und regionaler Verfügbarkeit. Oft lohnt es sich, auch vor Ort nachzufragen und Preise zu vergleichen. Denn nicht jedes vermeintliche Online-Schnäppchen ist tatsächlich das günstigste Angebot“, so Haberl.

„Prima statt Prime“: Kaufkraft in der Region halten

Genau hier setzen die Initiative „Prima statt Prime“ an. Sie soll das Bewusstsein dafür stärken, welchen Unterschied die bewusste Entscheidung für einen regionalen Einkauf macht und stellt die Leistungsfähigkeit heimischer Unternehmen in den Mittelpunk. Dabei geht es nicht nur um den Preis, sondern vor allem um das Gesamtpaket: persönliche und fachkundige Beratung, individuelle Lösungen, kurze Wege, rasche Verfügbarkeit und verlässlicher Service auch nach dem Kauf. Leistungen, die bei einer reinen Onlinebestellung oft in den Hintergrund geraten, für Konsumentinnen und Konsumenten aber einen entscheidenden Mehrwert bieten. Jeder Euro, der bei einem heimischen Betrieb ausgegeben wird, unterstützt die regionale Wertschöpfung, sichert Arbeitsplätze und stärkt den Wirtschaftsstandort Kärnten.

„Wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, wo sie einkaufen sollen. Aber wir wollen bewusst machen, dass jede Kaufentscheidung Auswirkungen hat. Jeder Einkauf in Kärnten ist auch eine Investition in unsere Region. Deshalb appellieren wir gerade rund um den Black Friday, zuerst einen Blick auf die Angebote unserer Kärntner Händler zu werfen. Oft liegt das Gute näher, als man denkt“, betont Spartenobmann Raimund Haberl.