Rabatte, Sonderaktionen und vermeintliche Schnäppchen: In der Black Week dreht sich vieles um den günstigsten Preis. Doch mit jeder Kaufentscheidung stellt sich auch eine andere Frage: Wo landet das Geld? Für die Wirtschaftskammer Kärnten ist das ein Anlass, mit der Initiative „PRIMA statt prime“ auf die Bedeutung regionaler Einkäufe aufmerksam zu machen. Denn wer bei heimischen Betrieben kauft, stärkt nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern auch Arbeitsplätze, Lehrstellen und die Wertschöpfung im Land. „Der Preis steht auf dem Kassabon. Was darauf nicht zu sehen ist, sind die Arbeitsplätze und die Einkommen, die ein regionaler Einkauf mitfinanziert“, betont Herwig Draxler, Leiter der Abteilung für Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Kärnten. „Unsere heimischen Unternehmen investieren in ihre Standorte, beschäftigen Menschen und sorgen dafür, dass unsere Orts- und Stadtzentren lebendig bleiben. Gerade jetzt sollten wir uns öfter die Frage stellen: Gibt’s das auch bei uns?“

33 Millionen Euro stehen auf dem Spiel

Wie groß die Bedeutung der Aktionstage ist, zeigt eine aktuelle Erhebung der KMU Forschung Austria. Demnach wollen Kärntner Konsumentinnen und Konsumenten am Black Friday und Cyber Monday durchschnittlich 220 Euro pro Kopf ausgeben. Hochgerechnet ergibt das ein Einkaufsvolumen von rund 33 Millionen Euro, drei Millionen mehr als im Vorjahr. Dabei sind sämtliche geplanten Einkäufe erfasst – sowohl online als auch im stationären Handel, bei in- und ausländischen Anbietern.

Eine aktuelle Untersuchung der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) im Auftrag des österreichischen Handelsverbands verdeutlicht, welchen wirtschaftlichen Unterschied der Einkaufsort macht. Laut dieser Modellrechnung entgehen der österreichischen Wirtschaft durch die Verlagerung von Konsumausgaben zu den Plattformen Temu, Shein und AliExpress jährlich rund 171 Millionen Euro an Bruttowertschöpfung. Damit verbunden sind rechnerisch mehr als 1.600 Arbeitsplätze. Die Zahlen beziehen sich auf ganz Österreich und zeigen, welche wirtschaftlichen Folgen Kaufkraftabflüsse haben können.

Regional einkaufen – auch online

Dabei geht es nicht darum, den Onlinehandel grundsätzlich abzulehnen. Auch viele Kärntner Unternehmen bieten ihre Produkte und Dienstleistungen im Internet an. Entscheidend ist vielmehr, bei wem eingekauft wird. Heimische Betriebe bezahlen Mitarbeiter, investieren, vergeben Aufträge an andere Unternehmen und sichern die Nahversorgung. „Ein regional ausgegebener Euro kann weitere wirtschaftliche Aktivitäten auslösen. Einkommen werden wieder ausgegeben, Unternehmen investieren und beauftragen andere Betriebe. Genau diese Zusammenhänge wollen wir sichtbar machen“, erklärt Draxler. Mit den Initiativen „PRIMA statt prime“ und der landesweiten Dachkampagne #heimkaufen will die Wirtschaftskammer das Bewusstsein für diese Zusammenhänge stärken. Die Botschaft ist einfach: Vor dem nächsten Einkauf lohnt sich ein Blick auf die Angebote heimischer Betriebe. Denn regionale Kaufentscheidungen tragen dazu bei, dass Kärntens Wirtschaft auch in Zukunft stark und vielfältig bleibt.