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Kärntens Lehrlinge gehören zu Österreichs besten digitalen Nachwuchstalenten. Beim Bundeslehrlingshackathon 2026 im Palais Eschenbach in Wien wurden insgesamt 51 Projekte in den Kategorien Rookies, Professionals und Experts präsentiert. Besonders erfolgreich schnitten die Kärntner Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab: Gleich vier Teams sicherten sich einen Podestplatz, darunter ein Bundessieg.



KELAG-Lehrlinge sind Österreichs beste Rookies

Allen voran sorgten Alina Obereder und Leonie Rautz von der KELAG für einen besonderen Triumph: Sie holten nach dem Landessieg nun auch den Bundessieg in der Kategorie „Rookies“ nach Kärnten. Mit ihrer innovativen App „Kelag first home“ begeisterten sie die Fachjury. Ihre digitale Lösung unterstützt junge Menschen beim Einzug in die erste eigene Wohnung und bietet praktische Hilfestellungen für diesen wichtigen Lebensabschnitt.

Drei weitere Podestplätze für Kärnten

In der Kategorie „Professionals“ sicherten sich Dennis Povoden und Peter Funder von der Treibacher Industrie AG mit ihrer Sicherheits-App „ScamShield“ den dritten Platz. Ebenfalls auf Rang drei landeten Alexandra Themel, Anja Schatz und Chiara Katharina Karner von Mondi Frantschach in der Kategorie „Experts“. Mit „Shift Pilot“ entwickelten sie eine digitale Lösung für die Schichtplanung. Auch die Springer Maschinenfabrik durfte sich über einen Podestplatz freuen: Emma Masic und Marcel Groicher erreichten mit „Check and GO“ den zweiten Platz in der „Movie Challenge“. Ihre Anwendung unterstützt eine sichere Maschinenbedienung.

Kärntens Nachwuchs überzeugt mit Innovationskraft

„Die großartigen Leistungen unserer Lehrlinge zeigen, wie viel Innovationskraft und digitales Potenzial in Kärntens Ausbildungsbetrieben steckt. Diese jungen Talente entwickeln Lösungen für konkrete Herausforderungen und gestalten damit die Arbeitswelt von morgen aktiv mit“, betont Martin Zandonella, Fachgruppenobmann der Fachgruppe UBIT der Wirtschaftskammer Kärnten.

Der Lehrlingshackathon ist ein Bildungsformat von apprentigo und wird gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich im Rahmen des CodingDay umgesetzt. Ziel ist es, digitale Kompetenzen, Kreativität, Teamarbeit und eigenständiges Problemlösen bei jungen Fachkräften zu fördern.