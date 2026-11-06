Erfolg ist kein Zufall: Was Kärntens Ein-Personen-Unternehmen voranbringt

Ziele erreichen, Rückschläge bewältigen und auch unter Druck den Überblick behalten: Was im Extremsport über Erfolg oder Scheitern entscheidet, ist auch für Kärntens Ein-Personen-Unternehmen (EPU) von Bedeutung. Das zeigte Extremsportler und Coach Hartwig Ganster beim 23. EPU-Super-Spezialtraining der Wirtschaftskammer Kärnten. Weitere praxisnahe Impulse lieferten Steuer- und Rechnungswesen-Experte Gernot Winkler mit Tipps zur Finanzplanung und steuerlichen Optimierung sowie KI-Expertin Nina Aichner. Sie erklärte, wie Künstliche Intelligenz den Arbeitsalltag von Selbstständigen erleichtern kann.

24.281 Ein-Personen-Unternehmen zählte Kärnten Ende 2025. Das entspricht 61,7 Prozent der aktiven Wirtschaftskammermitglieder. Damit sind mehr als sechs von zehn aktiven Mitgliedsunternehmen EPU. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaft und stehen zugleich vor besonderen Herausforderungen: Von der Kundengewinnung über die Buchhaltung bis zur strategischen Weiterentwicklung liegt vieles in einer Hand.

„Gerade Ein-Personen-Unternehmen müssen täglich viele Rollen gleichzeitig übernehmen. Umso wichtiger sind praxisnahes Wissen, gegenseitiger Austausch und Impulse, die sich unmittelbar im Betrieb umsetzen lassen. Mit unserem Super-Spezialtraining wollen wir Selbstständige stärken und ihnen konkrete Werkzeuge für ihren Erfolg mitgeben“, betonte Nicole M. Mayer, Vorsitzende des EPU-Beirats der Wirtschaftskammer Kärnten.

Ganster: Nicht mehr arbeiten, sondern bewusster handeln

Der Extremsportler, Coach und Trainer Herwig Ganster stellte sich der Herausforderung, 500 Kilometer in nur 24 Stunden mit dem Rennrad zurückzulegen. Seine Erfahrungen übertrug er auf den Unternehmeralltag und regte dazu an, das eigene Handeln zu hinterfragen: Wie klar sind meine Ziele? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Und wann ist es an der Zeit, nicht nur nachzudenken, sondern tatsächlich ins Tun zu kommen? In seiner Keynote „Mission 500 – alleine gegen den Schweinehund!“ machte Ganster deutlich, dass zwischen einem ambitionierten Ziel und seiner Umsetzung vor allem eines liegt: die Entscheidung, tatsächlich anzufangen: „Den meisten Menschen fehlt es nicht an den Kompetenzen, sondern nur am Mut, die Sachen anzupacken. Dabei kann man sich auch an Pipi Langstrumpf halten, die meinte: Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe!“ Für Unternehmerinnen und Unternehmer bedeute das, Vorhaben nicht endlos aufzuschieben, sondern ins Handeln zu kommen und auch bei Gegenwind dranzubleiben. Aufgeben ist für ihn keine Option: „Wenn Du aufgibst, wirst Du nie wissen, wie nahe Du dem Ziel schon warst! Als Alpinsportler weiß ich, dass die letzten Meter vorm Gipfel oft die schwersten sind! Man könnte dann noch intensiver arbeiten. Aber wesentlich besser ist es, Pausen einzulegen und immer wieder Kraft zu tanken.“

Steuern, Finanzen und Buchhaltung im Griff

Wie wichtig neben Motivation eine vorausschauende Unternehmensführung ist, verdeutlichte Steuer- und Rechnungswesen-Experte Gernot Winkler. Gerade zum Jahresende sollten EPU steuerliche Gestaltungsspielräume prüfen, etwa bei Investitionen und entsprechenden Begünstigungen. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, hänge von der individuellen betrieblichen Situation ab. Besonders häufig fehle kleinen Unternehmen eine einfache Finanzplanung. Winklers Tipp: „Ein ganz grobes Budget, vielleicht sogar nur auf den Umsatz und Wareneinsatz beschränkt, ist besser als gar kein Budget. Ein Budget ermöglicht über das Jahr eine Orientierung, ob man seine unternehmerischen Ziele erreicht. Liegt ein Budget vor, lassen sie ihrer Planzahlen im Buchhaltungssystem erfassen und lassen sie sich monatliche oder wenigstes quartalsweise Soll/Ist-Vergleiche auswerten.“ Ebenso wichtig sei es, Rücklagen für mögliche Nachzahlungen bei der Sozialversicherung zu bilden. Eine strukturierte, möglichst digitale Belegablage spare zudem Zeit und Buchhaltungskosten.

Künstliche Intelligenz als praktische Unterstützung

KI-Expertin Nina Aichner zeigte, wie digitale Werkzeuge den Arbeitsalltag erleichtern können. „Ich sage immer: KI muss nicht kompliziert sein. Sie muss den Alltag einfacher machen. Gerade Ein-Personen-Unternehmen haben oft das Problem, dass sie alles selbst machen müssen. Von der Kundenkommunikation über Angebote bis hin zu Social Media und Organisation. Und genau da kann KI unterstützen.“ Worauf es beim richtigen Prompten ankommt? „Der größte Fehler ist, dass viele zu wenige Informationen geben und dann erwarten, dass die KI ihre Gedanken lesen kann. Ein weiterer Fehler ist, alles, was die KI ausspuckt, ungeprüft zu übernehmen. KI kann viel, aber sie kann sich auch irren. Nur weil etwas professionell formuliert ist, muss es noch lange nicht richtig sein. Ich sage deshalb gerne: Die KI liefert Vorschläge. Die Verantwortung bleibt bei uns. Nicht die KI muss wissen, was ich will. Ich muss wissen, was ich von ihr will.”

Kleine Veränderungen, große Wirkung

„Ob klare Ziele, eine vorausschauende Finanzplanung oder der gezielte Einsatz von Künstlicher Intelligenz – oft sind es schon kleine Veränderungen, die im Unternehmensalltag viel bewirken können. Entscheidend ist, neue Erkenntnisse nicht nur mitzunehmen, sondern auch tatsächlich umzusetzen. Wir als Wirtschaftskammer Kärnten stehen unseren Ein-Personen-Unternehmen dabei mit praxisnahen Beratungs- und Serviceangeboten zur Seite“, unterstrich Herwig Draxler, Leiter der Wirtschaftspolitik und EPU-Beauftragter in der WK Kärnten, abschließend.