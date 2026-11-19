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Vom Kärntner Drautal auf internationale Märkte: Mit Europlast hat Helmuth Kubin eine beeindruckende Industriegeschichte geschrieben. Heute werden die Produkte des Kunststoffbehälterherstellers aus Dellach im Drautal in zahlreiche europäische Länder exportiert. Für seine unternehmerische Pionierleistung wurde Kubin am Mittwochabend im Casino Velden mit dem Europapreis EUROPAEUS 2026 in der Kategorie „Wirtschaft – Internationalisierung/Pioniere“ ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihm wurden die ehemalige EU-Kommissarin und Außenministerin Benita Ferrero-Waldner sowie Kärntens ehemaliger Landeshauptmann Peter Kaiser geehrt. „Ein starkes Europa braucht Menschen mit Weitblick, Mut und unternehmerischer Initiative. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und internationale Vernetzung schaffen Chancen für unsere Betriebe und sichern die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts. Die diesjährigen Preisträger:innen zeigen eindrucksvoll, wie viel einzelne Persönlichkeiten für die europäische Zusammenarbeit bewegen können“, betonte WK-Präsident Jürgen Mandl.

Helmuth Kubin: Ein Kärntner Industrie-Pionier

Die Erfolgsgeschichte von Europlast begann im Jahr 1995. Ausgehend von seiner Erfahrung im Holzgeschäft erkannte Helmuth Kubin neue Marktchancen und war maßgeblich am Aufbau des Unternehmens zur Herstellung von Kunststoffbehältern beteiligt. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und liefert unter anderem Behälter für Industrie, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft in 28 europäische Länder. Innovation, Exportstärke und eine nachhaltige Produktion prägen die Entwicklung des Unternehmens.

Kubin engagierte sich aber nicht nur als Unternehmer, sondern auch für seine Heimatregion. Als ehemaliger Bürgermeister von Dellach im Drautal setzte er sich für die Entwicklung des ländlichen Raums ein. Erst im September wurde er für seine Verdienste um die Kärntner Wirtschaft mit dem Berufstitel Kommerzialrat ausgezeichnet. Mit dem EUROPAEUS folgte nun eine weitere besondere Anerkennung seines unternehmerischen Wirkens.

Drei Persönlichkeiten, ein europäischer Gedanke

Neben Kubin wurden zwei Persönlichkeiten ausgezeichnet, die die europäische Zusammenarbeit über viele Jahre mitgestaltet haben. Benita Ferrero-Waldner, ehemalige österreichische Außenministerin und EU-Kommissarin, erhielt den EUROPAEUS in der Kategorie „Bewusstseinsbildung – Europe on my mind“. In ihrer politischen Laufbahn setzte sie sich insbesondere für die internationalen Beziehungen Europas ein. Peter Kaiser, ehemaliger Landeshauptmann von Kärnten, wurde in der Kategorie „Europapolitik – History in the making“ für sein Engagement um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die europäische Vernetzung Kärntens gewürdigt.

Landeshauptmann Daniel Fellner unterstrich die Bedeutung der Auszeichnung: „Europa lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen, Brücken bauen und sich über Grenzen hinweg für ein gemeinsames Miteinander einsetzen. Mit dem EUROPAEUS würdigen wir Persönlichkeiten, die genau das vorleben und mit ihrem Engagement Europa aktiv mitgestalten. Gerade für Kärnten als Region im Herzen des Alpen-Adria-Raums ist diese europäische Verbundenheit von besonderer Bedeutung.“

Europapreis verbindet Kärnten mit der Welt

Der Europapreis EUROPAEUS wird seit 2009 gemeinsam vom Land Kärnten, der Wirtschaftskammer Kärnten und dem Forum Velden vergeben. Er würdigt Persönlichkeiten, die sich in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für den europäischen Gedanken einsetzen. Gerade für Kärnten als Grenzregion ist diese Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung. Der EUROPAEUS macht sichtbar, welche Chancen sich daraus für die Menschen und Unternehmen ergeben.