Europas Osten bietet Kärntner Unternehmen neue Chancen

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Die Märkte im Osten Europas werden für Kärntner Unternehmen immer wichtiger. Besonders Polen zählt mit einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von rund 3,5 Prozent zu den dynamischen Märkten. Umfangreiche Vorhaben in Infrastruktur und Energienetzen eröffnen Chancen für Technologie-, Maschinenbau- und Umwelttechnikunternehmen. Ungarn ist bereits ein wichtiger Handelspartner Kärntens; mögliche zusätzliche EU-Mittel könnten Investitionen in Bahn- und Stromnetze beleben. Tschechien ist vor allem auf der Importseite und als Beschaffungsstandort bedeutend. Auch die Westbalkanländer bieten Potenzial, etwa bei Verkehr, Energie und Umwelttechnik.

„Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfen wir uns nicht auf bestehende Märkte beschränken. Kärntens Unternehmen verfügen über hervorragende Produkte, Innovationskraft und internationales Know-how. Wer neue Märkte erschließt, schafft zusätzliche Absatzmöglichkeiten, verteilt Risiken und stärkt langfristig seine Wettbewerbsfähigkeit. Dafür braucht es Mut, aber vor allem die richtigen Informationen und Partner“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl.

Wie Kärntner Unternehmen solche Chancen nutzen können und welche wirtschaftlichen Perspektiven sich aktuell in der Region eröffnen, stand am Freitag beim Wirtschaftsdelegierten-Sprechtag Zentral- und Südosteuropa der Wirtschaftskammer Kärnten im Mittelpunkt. Zwölf österreichische Wirtschaftsdelegierte, die insgesamt 20 Länder betreuen, standen Kärntner Unternehmen für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Beim begleitenden Exportfrühstück diskutierten die Wirtschaftsdelegierten Andreas Haidenthaler (Belgrad), Philipp Schramel (Budapest) und Philippe Kupfer (Sofia) gemeinsam mit Klaus Einfalt über Geschäftsmöglichkeiten und politisch herausfordernde Zeiten.

Gute Exportzahlen, neue Perspektiven

Im ersten Halbjahr 2025 exportierten Kärntner Unternehmen Waren im Wert von insgesamt rund 228 Millionen Euro nach Ungarn, Serbien und Bulgarien. Mit einem Exportvolumen von 123 Millionen Euro und einem Plus von 0,6 Prozent zählt Ungarn zu den zehn wichtigsten Exportmärkten Kärntens. Besonders dynamisch entwickelte sich Serbien: Die Kärntner Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19,8 Prozent auf 72,4 Millionen Euro. Nach Bulgarien wurden im Jahr 2025 Waren im Wert von 32,5 Millionen Euro geliefert, was einem leichten Plus von 0,1 Prozent entspricht. Die Importe aus Serbien (-21,6 % gegenüber 2024) und aus Bulgarien (-11 % gegenüber 2024) sind hingegen zurückgegangen. Deutlich dynamischer entwickelten sich die Einfuhren aus Ungarn, die um 9,5 Prozent auf 70 Millionen Euro stiegen. Mit allen drei Ländern erzielte Kärnten einen Handelsbilanzüberschuss.

„Unsere Wirtschaftsdelegierten kennen die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen aus erster Hand. Sie wissen, wo investiert wird, welche Branchen wachsen und worauf Unternehmen beim Markteintritt achten müssen. Gerade für kleinere und mittlere Betriebe sind solche persönlichen Gespräche enorm wertvoll, weil aus ersten Überlegungen konkrete Geschäftsmöglichkeiten entstehen können“, unterstreicht Hemma Schneider-Kircher die Bedeutung des Sprechtags.

Drei Märkte, unterschiedliche Chancen

Philipp Schramel, Wirtschaftsdelegierter in Budapest, beobachtet die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen vor Ort und unterstützt österreichische Unternehmen dabei, Geschäftsmöglichkeiten und Risiken realistisch einzuschätzen. „Trotz schwieriger wirtschaftlicher Zeiten, bietet Ungarn weiterhin ausgezeichnete Rahmenbedingungen für ausländische Investoren in einer Vielzahl von Branchen. Auch als Zulieferer bzw. Produktionspartner für österreichische Unternehmen ist Ungarn interessant.“ Seit dem Regierungswechsel herrscht im Land eine regelrechte Aufbruchsstimmung. Schramel: „Nach Jahren einer vielfach schwer berechenbaren Wirtschaftspolitik erwarten viele internationale Unternehmen nun mehr Planungssicherheit, eine stärkere Rechtsstaatlichkeit und einen konstruktiveren Kurs gegenüber der EU. Für zusätzlichen Optimismus sorgen die schrittweise Freigabe der bislang blockierten EU-Mittel sowie die bereits eingeleiteten Reformen, die wichtige Investitionen in Infrastruktur, Energie und Digitalisierung ermöglichen.“ Ungarn will sich aber auch bei Zukunftsthemen, wie E-Mobilität, autonomem Fahren und künstlicher Intelligenz mitmischen. Chancen für österreichische Unternehmen bestehen vor allem im Automotive-Sektor, bei grünen Technologien, erneuerbaren Energien und Digitalisierung.“

Serbien: Investitionen treiben die wirtschaftliche Entwicklung

In Serbien sorgen Infrastrukturprojekte und industrielle Modernisierungen für wirtschaftliche Impulse. Besonders die Vorbereitungen auf die EXPO 2027 in Belgrad eröffnen zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Doch der Markteintritt verlangt Vorbereitung, wie Andreas Haidenthaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Belgrad, betont: „Serbien ist kein schwieriger Markt, aber ein Markt, der gute Vorbereitung verlangt. Erfolgsentscheidend sind verlässliche lokale Partner, persönliche Präsenz und Geduld bei Behördenverfahren. Bürokratische Abläufe können teilweise länger dauern als in Österreich, insbesondere bei Genehmigungen oder öffentlichen Ausschreibungen. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Verwaltungsprozesse digitalisiert und die Rahmenbedingungen für Investoren verbessert. Unternehmen, die den Markt strategisch angehen und auf lokale Netzwerke setzen, finden heute deutlich bessere Voraussetzungen vor als noch vor zehn Jahren.“

Besonders gute Chancen sieht er in den Bereichen Bau- und Infrastruktur, Umwelt- und Energietechnik, erneuerbare Energien, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Digitalisierung, Industrieautomatisierung sowie intelligente Fertigungslösungen. Trotz der politischen Entwicklungen bleibt die wirtschaftliche Dynamik erhalten. „Die politischen Entwicklungen werden von Investoren aufmerksam beobachtet. Gleichzeitig zeigt sich die serbische Wirtschaft bislang robust. Laufende Investitionen, Infrastrukturprojekte und die Vorbereitungen für die EXPO 2027 in Belgrad sorgen weiterhin für wirtschaftliche Dynamik.“ Im Zuge der EXPO 2027 werden zahlreiche Projekte in den Bereichen Verkehr, Gebäudetechnik und Stadtentwicklung umgesetzt. Haidenthaler ergänzt: „Kärntner Unternehmen verfügen gerade in diesen Bereichen über hohe Kompetenz.“ Was die jüngsten Wahlergebnisse betrifft: „Diese ändern aus heutiger Sicht nichts an den sehr guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Serbien und Österreich. Seit vielen Jahren gehört Österreich zu den wichtigsten Investoren und Handelspartnern Serbiens. Unabhängig von außenpolitischen Debatten zwischen Brüssel und Moskau bleibt Serbiens wirtschaftlicher Kurs auf Investitionen, Wachstum und die schrittweise Annäherung an europäische Standards ausgerichtet. Für Kärntner Unternehmen ergeben sich daraus weiterhin attraktive Chancen, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Umwelttechnologien, Digitalisierung, Industriezulieferung und Tourismus. Die geografische Nähe, die traditionell engen Wirtschaftsbeziehungen und die hohe Wertschätzung österreichischer Qualität schaffen ein günstiges Umfeld für neue Geschäftsprojekte. Serbien bleibt damit für Kärntner Betriebe ein interessanter Wachstumsmarkt und zugleich ein strategischer Zugang zur gesamten Region Südosteuropa.“

Bulgarien: Mehr Planungssicherheit und Potenzial für Kooperationen

Bulgarien wiederum punktet als wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort innerhalb der EU. „Allerdings würde ich die Wettbewerbsfähigkeit des Landes nicht ausschließlich auf die vergleichsweise noch niedrigen Lohn- und Produktionskosten reduzieren. Diese sind in den vergangenen Jahren überaus schnell stark gewachsen, auch wenn sie in vielen Bereichen nach wie vor unter dem westeuropäischen Niveau liegen“, so Philippe Kupfer, Wirtschaftsdelegierter in Sofia. Zusätzliche Impulse brachte die Euro-Einführung im Jänner 2026. Kupfer: „Aus Sicht österreichischer Unternehmen bringt der Euro vor allem mehr Planbarkeit, Transparenz und Berechenbarkeit – für Exporteure und Investoren. Das Wechselkursrisiko innerhalb des Euroraums entfällt, Transaktionen werden einfacher günstiger, und Preisvergleiche transparenter.“ Wachstumsmöglichkeiten sieht der Wirtschaftsdelegierte insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau, bei Automatisierung und Digitalisierung, IT-Dienstleistungen sowie in der Lebensmitteltechnologie und im Tourismus. Für Kärntner Unternehmen könnte Bulgarien aber weit mehr als ein zusätzlicher Absatzmarkt sein. Dabei rät er über klassische Exportgeschäfte hinauszudenken: „Ich würde Kärntner Unternehmen empfehlen, Bulgarien nicht nur als Absatzmarkt, sondern auch als strategischen Partner und möglichen Produktions- und Kooperationsstandort für den gesamten südosteuropäischen Raum zu betrachten.“

Best-Practise Beispiel SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG

Wie Kärntner Unternehmen Märkte in Zentral- und Südosteuropa bereits nutzen, zeigt die Klagenfurter SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG. Deren CEO Klaus Einfalt kennt die Märkte aus jahrzehntelanger Erfahrung. Einen Großteil seiner bisherigen Berufslaufbahn hat er in Österreich, Ungarn und Rumänien verbracht und dabei auch eine wichtige vermittelnde Rolle eingenommen. Das Klagenfurter Unternehmen betreibt neun Produktionsstandorte in diesen drei Ländern und produziert Betonfertigteile für Infrastrukturprojekte. Wirtschaftliche Aufschwünge gehören dabei ebenso zum Geschäft wie schwierige Investitionsphasen. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unseren drei Kernmärkten gestalten sich derzeit unterschiedlich. Insgesamt bleibt das Umfeld von einer verhaltenen Konjunktur und einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit geprägt.“ Dennoch sieht Einfalt langfristig gute Perspektiven, insbesondere in Ungarn. Sein Rat an die Unternehmer lautet: „Meine wichtigste Empfehlung an Kärntner Unternehmen ist daher, diesen Märkten mit Offenheit, Respekt und echtem Interesse zu begegnen. Entscheidend ist, die Menschen und ihre Mentalität kennenzulernen, persönliche Beziehungen aufzubauen und Vertrauen zu schaffen.“ Wie entscheidend persönliche Beziehungen sind, weiß er aus jahrzehntelanger Erfahrung: „Geschäftlicher Erfolg entsteht nicht allein durch ein gutes Produkt oder eine gute Geschäftsidee, sondern vor allem durch langfristige Partnerschaften und ein Verständnis für die jeweiligen lokalen Rahmenbedingungen.“

Genau hier setzt die Unterstützung durch das internationale Netzwerk der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und die Abteilung Außenwirtschaft in der Wirtschaftskammer Kärnten an. „Ob erste Exportkontakte, die Suche nach Vertriebspartnern, die Einschätzung konkreter Investitionsprojekte oder die Vorbereitung eines Markteintritts: Der direkte Zugang zu erfahrenen Wirtschaftsdelegierten hilft Unternehmen, Chancen frühzeitig zu erkennen und Risiken besser einzuschätzen. Die Erfahrung erfolgreicher Kärntner Unternehmen zeigt: Wer offen für neue Märkte ist, sich gut vorbereitet und langfristig denkt, kann auch in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld neue Perspektiven schaffen“, so Kircher-Schneider abschließend.