Ihre Mission: Die Natur ins Schlafzimmer bringen

Von Johannes Moser

Kautschuk, Kokos, Rosshaar, Merinoschafwolle und viele weitere Fasern und Rohstoffe aus der Natur bestimmen den Alltag der Firma elky in St. Michael ob Bleiburg. Hier, am Fuß der Petzen, versucht man seit knapp hundert Jahren buchstäblich, die Natur ins Schlafzimmer der Menschen zu bringen. Geschäftsführerin Ariane Obertautsch, die das Unternehmen bereits in vierter Generation führt, strotzt wie das gesamte Team vor Energie und zeigt sich begeistert von der eigenen Arbeit: „Ich bin verliebt in unsere Produkte und natürlich auch in meine Mitarbeiter, die Tag für Tag ihr Handwerk mit höchster Präzision verrichten.“

1927 gegründet, spezialisierte sich der als Sattlerei gegründete Betrieb schon bald auf die Produktion von Naturmatratzen aus Ross­haar. „Diese wurden früher, als Nachhaltigkeit und Langlebigkeit notwendig und selbstverständlich waren, gehegt und gepflegt“, weiß Ariane Obertautsch. „Genau diese Philosophie versuchen auch wir mit Erfolg in die Zukunft zu transportieren.“ Heute reicht die breite Palette von Matratzen über Bettdecken, Latten­roste und Kissen bis hin zu behutsam veredelten Zirbenbetten.





Wer sich natürlich ­bettet, schläft besser



Neben der Konzentration auf biologisch abbaubare Naturmaterialien steht vor allem Handarbeit, in Kombination sowohl mit altbewährten Maschinen als auch mit hochmodernen Anlagen wie CNC-Technik, im Vordergrund des täglichen Tuns. Man merkt der zweifachen Mutter, die vor fünf Jahren die Geschicke des Unternehmens übernommen hat, die Leidenschaft für ihre Produkte an: „Wir erzeugen Produkte, die sinnvoll sind und den Menschen so lange wie möglich einen erholsamen Schlaf schenken.“

Die Arbeit mit Naturmaterialien, deren Beschaffenheit nie gleich ist, macht die industrielle Fertigung unmöglich und erfordert zu großen Teilen Handarbeit. Darüber hinaus macht die Unternehmensgröße es möglich, regelmäßig gemeinsam die Köpfe zusammenzustecken und an Pro­dukt­innovationen zu feilen. Ein Ergebnis dieses Prozesses ist beispielsweise der neue „chill buddy“, ein Sitzsack für Kinder und Jugendliche aus Naturmaterialien. „Hier können sich die Kunden auch kreativ austoben: Zwei verschiedene Stoffe, unzählige Farbvarianten und individuelle Motive, die aufgestickt werden können, sorgen für Abwechslung“, weiß Ariane, die das neue Produkt vor Kurzem am Markt platziert hat. Was ihre Jugend anbelangt, blickt die Unternehmerin mit positiven Emotionen zurück: „Ich wollte schon immer diesen großartigen Betrieb hier an diesem wunderschönen Standort weiterführen und bin der Hoffnung, dass ich genau diese Begeisterung auch an die nächste Generation weitergeben kann.“