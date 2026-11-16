Camping ist eine tragende Säule des Kärntner Tourismus. Um diese Spitzenposition langfristig zu festigen und ausbauen zu können, werden Kärntens Campingplatzbetreiber mit einer Infrastruktur-Offensive unterstützt. Gemeinsam mit Barbara Ertl, Branchensprecherin der Campingbetriebe in der Wirtschaftskammer Kärnten, präsentierte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig die Eckpunkte der Sonderförderung.



Ertl: „Wir begrüßen die neue Infrastruktur-Offensive des Landes Kärnten, die gemeinsam mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) umgesetzt wird. Sie setzt genau dort an, wo unsere Campingbetriebe Unterstützung benötigen: bei gezielten Investitionen in Qualität, Modernisierung und zukunftsfähige Infrastruktur. Damit wird ein wichtiger Impuls gesetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe nachhaltig zu stärken und Kärntens Position als führende Campingdestination langfristig abzusichern.“

Sonderförderung ab 2027



Die Sonderförderung „INFRASTRUKTUROFFENSIVE.Camping“ ist mit einer Million Euro aus Mitteln des Tourismusreferats dotiert, wird über den KWF abgewickelt und steht ab 2027 zur Verfügung. Den Betrieben soll damit ermöglicht werden, gezielt in ihre Qualität sowie Attraktivität und besonders auch in wetterunabhängige Angebote investieren zu können. Zudem ist auch im Campingbereich die Stärkung der Nebensaisonen ein wichtiges Thema, so etwa im Hinblick auf aktuelle Trends wie Wintercamping.



„Der Campingsektor ist ein Kernbereich des Kärntner Tourismus. Unsere Campingwirtschaft prägt mit ihrem naturnahen Angebot ganz wesentlich das Bild Kärntens als nachhaltige und qualitätsorientierte Urlaubsdestination“, betonte Schuschnig. Derzeit könne Kärnten seine Spitzenposition noch verteidigen, die Konkurrenz hole aber rasant auf. „Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Anreize für Investitionen und für die Weiterentwicklung unserer Campingbetriebe zu setzen“, so der Landesrat.



Mit der heuer im Landtag beschlossenen Tourismusreform sei ein wichtiger Meilenstein gelungen. Über 75 Millionen Euro fließen dadurch jährlich in den Kärntner Tourismus, vor allem in die öffentliche Freizeitinfrastruktur. „Klar ist aber auch, dass die neue Aufenthaltsabgabe von vier Euro für viele Campingplatzbetreiber eine Herausforderung ist. Mein Ziel ist es, die Kärntner Campingbetriebe auf diesem Reformweg mitzunehmen und auch auf betrieblicher Ebene Anreize zu schaffen, damit sie in die Qualität für den Gast investieren können“, so Schuschnig.

Die Schwerpunkte

Das Förderprogramm sei gemeinsam mit Branchenvertretern auf die aktuellen Trends im Campingbereich abgestimmt worden, informierte Schuschnig. Gefördert werden dabei drei Schwerpunkte:



• Sport-, Freizeit- und Erlebnisinfrastruktur, etwa Padel-Tennisanlagen, Rad-Infrastruktur, Grill- und Lagerfeuerplätze, Hundefreilaufzonen, Fitness- und Yogaräume oder Kindererlebnisbereiche.

• Infrastruktur zur Saisonverlängerung und für Wellness, etwa Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume, Poollandschaften, Sauna, Indoor-Spielplätze, Workation-Areas oder Skiräume.

• Modernisierung von Sanitärbereichen, etwa Einzelwaschkabinen, Mietkomfortbäder, barrierefreie Kabinen oder Kinderbäder.



Die Mindestinvestition für eine Förderung beträgt 25.000 Euro netto. Gewährt wird ein nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 20 Prozent der förderbaren Projektkosten, maximal 100.000 Euro pro Unternehmen.



„Mit dem Programm schaffen wir gezielt ein Angebot für die regional verwurzelten und oft familiengeführten Kärntner Campingplätze. Gerade diese Betriebe sollen eine niederschwellige Möglichkeit bekommen, wichtige Investitionen auch umsetzen zu können“, erklärte Schuschnig.

Campingboom

Auf die Bedeutung der Campingbranche wies auch Branchensprecherin Ertl hin. „Die Zahlen verdeutlichen die wirtschaftliche Bedeutung der Campingbranche: im Sommerhalbjahr Mai bis September 2026 entfielen von insgesamt 9.241.212 Nächtigungen in Kärnten 2.501.415 auf Campingplätze. Das entspricht einem Anteil von 27,1 Prozent – mehr als jede vierte Übernachtung findet somit auf einem Campingplatz statt“, so Ertl.



Gegenüber dem Vorjahr verzeichne die Branche ein Plus von 0,8 Prozent. Zum Vergleich: Die gewerbliche Beherbergung erreichte mit 2.201 Mitgliedsbetrieben insgesamt 5.059.267 Nächtigungen. „Unsere vielfach ausgezeichneten Campingplätze stehen für Qualität, Innovation und unternehmerisches Engagement. Diese Spitzenposition ist aber kein Selbstläufer. Umso wichtiger ist die neue Infrastruktur-Offensive, die genau dort ansetzt, wo wir investieren müssen: in attraktive Freizeit- und Erlebnisangebote, die das Gästeerlebnis aufwerten und unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern“, sagte Ertl.



Von solchen Investitionen profitiere die ganze Region, denn Campinggäste geben im Umfeld bis zu doppelt so viel aus wie am Platz selbst. Gastronomie und Handel vor Ort würden das unmittelbar vor Ort spüren, so LR Schuschnig. „Wir wollen die Qualität im gesamten Campingangebot heben, die Wertschöpfung pro Gast steigern und Kärnten als moderne und international wettbewerbsfähige Tourismusdestination weiterentwickeln. Dieser Weg wird uns gelingen, wenn wir ihn gemeinsam mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmern gehen“, sagte Schuschnig.

