Neue Technologien kennenlernen, internationale Kontakte knüpfen und über den eigenen Markt hinausblicken: 19 Teilnehmende aus der Kärntner Technologie- und Gründerszene nutzten eine Innovationsreise der Wirtschaftskammer Kärnten nach Estland und Finnland, um erfolgreiche Start-up-Ökosysteme kennenzulernen und neue Geschäftsmöglichkeiten auszuloten. Auf dem Programm standen Unternehmensbesuche in Tallinn sowie die Teilnahme an der internationalen Start-up-Konferenz SLUSH in Helsinki.

Digitalisierung als Chance für Unternehmen

Estland gilt als europäischer Vorreiter der Digitalisierung. Zahlreiche staatliche Dienstleistungen können dort vollständig online abgewickelt werden. Wie eine moderne digitale Verwaltung funktioniert und welche Rahmenbedingungen innovative Unternehmen benötigen, erfuhren die Kärntner Teilnehmenden bei Besuchen von Technologieunternehmen und Start-up-Initiativen in Tallinn. Ein Netzwerkabend auf Einladung des österreichischen Botschafters Peter Mikl bot zudem Gelegenheit zum Austausch mit lokalen Unternehmen und österreichischen Wirtschaftsvertretern.

Internationale Kontakte bei der SLUSH

In Helsinki stand anschließend die SLUSH, eine der bedeutendsten internationalen Konferenzen für Start-ups, Investoren und Technologieunternehmen, im Mittelpunkt. Hier konnten die Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmer neue Technologien und Geschäftsmodelle kennenlernen, Kontakte zu potenziellen Partnern knüpfen und sich über Finanzierungsmöglichkeiten und internationales Wachstum austauschen. Als Anlaufstelle diente der österreichische Gemeinschaftsstand „The Sound of Tech“ der Wirtschaftskammer Österreich.

Die Innovationsreise bot den Teilnehmenden wertvolle Einblicke in zwei erfolgreiche Innovationsstandorte. Die gewonnenen Erfahrungen und Kontakte sollen dazu beitragen, neue Kooperationen aufzubauen, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und internationale Märkte zu erschließen. Die Reise wurde aus Mitteln der gemeinsamen Exportoffensive des Landes Kärnten und der Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt.