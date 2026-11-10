Kärntens Busunternehmen: Verlässliche Mobilität im Fokus

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Kärntens Busunternehmen sind eine unverzichtbare Säule der Mobilität im Land. Ob im öffentlichen Linienverkehr, beim Schülertransport oder im Reiseverkehr – sie sorgen täglich dafür, dass Menschen sicher, komfortabel und zuverlässig an ihr Ziel kommen. Beim diesjährigen Branchentag der Kärntner Busunternehmer in der Privatbrauerei Hirt standen neben dem fachlichen Austausch insbesondere die aktuellen Herausforderungen der Branche im Mittelpunkt.

„Unsere Busunternehmen leisten tagtäglich einen wesentlichen Beitrag zur Mobilität und Lebensqualität in Kärnten. Sie verbinden Regionen, sichern die Erreichbarkeit von Schulen und Arbeitsplätzen und sind zugleich wichtige Partner für den heimischen Tourismus. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, damit unsere Betriebe ihre Leistungen auch künftig in gewohnt hoher Qualität erbringen können“, betont Andreas Osinger, Obmann der WK-Fachgruppe der Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtunternehmungen.

Auch Wirtschafts- und Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig unterstrich beim Branchentreffen die Bedeutung der heimischen Busunternehmen: „Die Kärntner Busunternehmen sind unverzichtbare Partner für einen funktionierenden öffentlichen Verkehr und eine attraktive touristische Mobilität. Mit ihrem Engagement und ihrer Verlässlichkeit leisten sie einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Kärnten. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wollen wir auch in Zukunft fortsetzen.“

Arbeitnehmerschutz im Mittelpunkt

Ein besonderer Schwerpunkt des Branchentages lag auf dem Thema Arbeitnehmerschutz. Unter dem Titel „Arbeitnehmerschutz – Mehr als nur Vorschriften von A bis Z, von der Abfahrt bis zum Ziel“ informierten Christian Hassler und Lucas Plasonig vom Arbeitsinspektorat Kärnten über wesentliche Anforderungen und die praktische Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im betrieblichen Alltag.

Über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen auf Bundes- und EU-Ebene informierten Fachverbandsobmann Martin Horvath und Fachverbandsgeschäftsführer Paul Blachnik. Im Mittelpunkt standen die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die heimischen Busunternehmen sowie die Interessenvertretung der Branche.

Neben den Fachvorträgen bot der Branchentag Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit Branchenkollegen und Ausstellern. Eine gemeinsame Führung durch die Privatbrauerei Hirt und ein anschließendes Mittagessen bildeten den gemütlichen Abschluss der Veranstaltung.