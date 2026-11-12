Lehrlingscasting: Gespräche mit echten Chancen

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Welcher Beruf passt zu mir? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Und was erwarten Unternehmen von ihren künftigen Lehrlingen? Antworten auf diese Fragen gab es beim Lehrlingscasting in der Neuen Burg in Völkermarkt aus erster Hand. Rund 250 Schüler:innen nutzten die Gelegenheit, mit Vertreter:innen von 30 regionalen Lehrbetrieben ins Gespräch zu kommen. Anstatt sich nur über Berufe zu informieren, konnten sie sich gleich persönlich vorstellen, Fragen stellen und erste Erfahrungen mit Bewerbungsgesprächen sammeln.

Für Rudolf Bredschneider, Obmann der WK-Bezirksstelle Völkermarkt, ist gerade dieser direkte Kontakt besonders wertvoll: „Viele Jugendliche wissen noch nicht genau, welchen beruflichen Weg sie einschlagen möchten. Beim Lehrlingscasting können sie unterschiedliche Betriebe kennenlernen und herausfinden, was zu ihren Interessen und Fähigkeiten passt. Gleichzeitig bekommen unsere Unternehmen die Möglichkeit, junge Menschen persönlich zu erleben und für eine Ausbildung zu begeistern. Oft entscheidet ein gutes Gespräch darüber, ob aus einem ersten Interesse eine konkrete berufliche Perspektive wird.“

Betriebe und Jugendliche lernen einander kennen

Beim Lehrlingscasting hatten Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die Möglichkeit, Jugendliche kennenzulernen, die sich auf ihren Einstieg ins Berufsleben vorbereiten. Mit ihren Lebensläufen im Gepäck stellten sich die Schüler:innen bei mehreren Betrieben vor. Dabei konnten sie nicht nur ihre Stärken präsentieren, sondern auch mehr über die Ausbildungsinhalte und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten erfahren.

Auch für die teilnehmenden Unternehmen bietet das Format Vorteile. So können sie innerhalb kurzer Zeit mehrere potenzielle Lehrlinge kennenlernen und einen persönlichen Eindruck gewinnen, der über Schulnoten und Bewerbungsunterlagen hinausgeht.

„Mit meinem Betrieb nehme ich dieses Jahr zum ersten Mal am Lehrlingscasting teil und bin vom Format begeistert. Ich sehe darin eine wertvolle Möglichkeit, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Besonders positiv überrascht bin ich von der großen Beteiligung der Unternehmen.“ - Elke Glaboniat, ProEl Kosmetik, Völkermarkt

„Wir sind bereits zum dritten Mal beim Lehrlingscasting dabei und schätzen dieses Format sehr. Die Schüler:innen bereiten sich gezielt auf die Gespräche vor. Wir konnten dadurch bereits einen Lehrling gewinnen und sind gerne wieder dabei!” - Johannes Bromann, Tischlerei Bromann, Bleiburg

„Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal dabei und von der Organisation begeistert. Die Veranstaltung bietet Schüler:innen die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen im Bewerbungsprozess zu sammeln und in kurzer Zeit viele Gespräche zu führen. Durch die gut vorbereiteten Bewerbungsunterlagen konnten wir uns schon vorab einen ersten Eindruck verschaffen.“ - Gernot Starc, GSRAD Dein Bikeshop, St. Michael ob Bleiburg

Erste Schritte in Richtung Lehrstelle

Für viele Schüler:innen war es eine neue Erfahrung, sich direkt bei möglichen Arbeitgeber:innenn vorzustellen. Dabei konnten sie Bewerbungsgespräche üben, unterschiedliche Berufsbilder vergleichen und Kontakte für weitere Gespräche oder Schnuppertage knüpfen.

Lili, Larissa, Elias und Klemen besuchen derzeit die Polytechnische Schule (PTS) in Völkermarkt:

„Ich habe mich bei der Mahle Filtersysteme Austria GmbH, der APG Austria Power Grid GmbH und der PreZero Polymers Austria GmbH vorgestellt. Wenn ich mich offiziell bewerbe, werde ich zu Schnuppertagen eingeladen. Das Lehrlingscasting ist ein cooles Format. – Klemen

„Zu Beginn war ich sehr nervös. Die Bewerbungsgespräche bei der Sinnex Innenausbau GmbH, der EVA GmbH und dem Petschnighof Gerwald Kitz e. U. waren dann sehr angenehm und informativ.“ – Larissa

„Ich bin auf der Suche nach einem handwerklichen Beruf und habe mich bei der CMS Electronics GmbH, der Franz Oberndorfer GmbH & Co KG sowie der Kostwein Maschinenbau GmbH vorgestellt. Die Möglichkeit, sich bei mehreren Unternehmen an einem Ort vorstellen zu können, ist super.“ – Elias

„Das Lehrlingscasting hat mir die Möglichkeit gegeben, mich bei Betrieben aus unterschiedlichen Branchen – ÖAMTC, Mahle Filtersysteme Austria GmbH und Steinbeis PolyVert GmbH – vorzustellen. Ich strebe eine Lehre mit Matura an.“ – Lili

Bredschneider betont auch die Bedeutung der Lehre für die regionale Wirtschaft: „Unsere Betriebe brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, und junge Menschen brauchen attraktive berufliche Möglichkeiten in ihrer Heimatregion. Die Lehre bietet beides: eine fundierte Ausbildung, ein eigenes Einkommen und zahlreiche Chancen zur Weiterentwicklung. Mit dem Lehrlingscasting wollen wir dazu beitragen, dass Jugendliche diese Möglichkeiten entdecken und unsere Unternehmen ihre Fachkräfte von morgen finden.“

Lehrlinge und Betriebe haben sich gefunden

Die erfreulichen Rückmeldungen zeigen, wie wertvoll dieses Format für beide Seiten ist. Zahlreiche Betriebe aus dem Bezirk Völkermarkt konnten im Rahmen der Veranstaltung Schülerinnen und Schüler für ihr Unternehmen und die vielfältigen Möglichkeiten einer Lehre begeistern. Besonders erfreulich ist, dass bereits aus ersten Kontakten konkrete Lehrverhältnisse entstanden sind.

Im Bezirk Völkermarkt werden aktuell 404 Lehrlinge in 155 Lehrbetrieben ausgebildet. Weitere Informationen zur Lehre sowie offene Lehrstellen finden Interessierte unter www.wko.at/lehre und in der Lehrstellenbörse von AMS und WKO.