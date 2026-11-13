Martha Schultz in Kärnten: Bürokratie bremst Betriebe

Bürokratische Hürden und langwierige Genehmigungsverfahren erschweren den Alltag vieler Kärntner Unternehmen. Das zeigte der Bundesländertag von WKÖ-Präsidentin Martha Schultz im Bezirk St. Veit an der Glan. Gemeinsam mit WKK-Präsident Jürgen Mandl besuchte sie regionale Betriebe und sprach mit Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre aktuellen Herausforderungen.

Flex in Althofen: Technologie und Lehrlingsausbildung

Den Auftakt bildete der Technologiekonzern Flex in Althofen. Am Standort beschäftigt das Unternehmen rund 850 Menschen. Schultz und Mandl erhielten Einblicke in die Produktion und die Lehrlingsausbildung. Ausbilder Roman Lobner informierte über die Ausbildung im Unternehmen. Die beiden Mechatronik-Lehrlinge David Seidl und Paul Wohlesser berichteten von ihren Erfahrungen bei den WorldSkills Shanghai 2026.

Bürokratie und Genehmigungen als Herausforderungen

Im Hirter Braukeller tauschten sich Schultz und Mandl mit Vertreter der regionalen Wirtschaft aus. Mit dabei waren unter anderem Hirter-Bier-Chef Nikolaus Riegler, WKK-Direktor Meinrad Höfferer, Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer und Bezirksstellenleiter Robert Schratt. Im Mittelpunkt stand die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe. Besonders bürokratische Hürden und lange Genehmigungsverfahren wurden als Belastung genannt. Wenn selbst kleinere Vorhaben beinahe ein Jahr auf eine Genehmigung warten müssen, verzögert das Investitionen und erschwert die Unternehmensentwicklung. Schultz und Mandl nahmen die Anliegen der Betriebe auf. Gleichzeitig ging es um neue Ideen und Innovationen sowie um bessere Rahmenbedingungen für deren Umsetzung.

Bäckerei Kronlechner: 30 Jahre Unternehmertum

Den Abschluss des Bundesländertags bildete ein Besuch der Bäckerei Kronlechner in Friesach. Inhaber Maximilian Kronlechner gab Einblicke in seinen Betrieb, in dem neun Mitarbeiter täglich Brot und Gebäck herstellen. Für 30 Jahre erfolgreiche Unternehmensführung erhielt Kronlechner eine Ehrenurkunde. Diese überreichten Martha Schultz, Jürgen Mandl und Kärntens Bäckerinnungsmeister Martin Vallant.