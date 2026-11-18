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Technik entdecken, Neues ausprobieren und selbst Lösungen finden: An der Volksschule Hörtendorf wird fleißig getüftelt und gewerkt. Mit den „Mini MINT Boxen“ der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten (VGK) sammeln die Schülerinnen wertvolle praktische Erfahrungen in unterschiedlichen technischen und handwerklichen Bereichen. Für ihren Einsatz und ihre Neugier wurden nun 24 Mädchen der 3. und 4. Klassen im Rahmen einer feierlichen Ehrung mit Medaillen und Urkunden ausgezeichnet.

Früh Begeisterung für Technik wecken

Ob Elektro, Bau, Holz oder Metall – die vier Mini MINT Boxen bieten den Kindern die Möglichkeit, verschiedene technische Bereiche spielerisch kennenzulernen und selbst aktiv zu werden. Die Schülerinnen der 4. Klassen haben bereits in der vergangenen Woche ihre vierte Box erfolgreich abgeschlossen. Für die Mädchen der 3. Klasse stand am Tag der Ehrung mit der Elektrobox die letzte Station auf dem Programm. Damit haben alle 24 Schülerinnen die vier Themenbereiche durchlaufen und dürfen sich über ihre wohlverdiente Auszeichnung freuen. „Wir wollen besonders Mädchen frühzeitig mit Technik und Handwerk vertraut machen und Berührungsängste abbauen“, erklärt VGK-Vorsitzender Siegfried Huber. „Wer selbst etwas baut, ausprobiert und am Ende ein Ergebnis in den Händen hält, erlebt Technik auf eine ganz besondere Weise. Genau diese Erfolgserlebnisse wollen wir den Mädchen ermöglichen. Sie sollen erkennen, dass ihnen in der Welt der Technik alle Türen offenstehen“, betont VGK-Vorsitzender Siegfried Huber.

Stärkung von Selbstvertrauen und Zukunftskompetenzen

Auch VGK-Geschäftsführer Herwig Draxler zeigte sich von der Motivation der Kinder begeistert: „Die Begeisterung der Mädchen zeigt uns, wie wichtig es ist, schon in der Volksschule die richtigen Impulse zu setzen. Wenn Kinder früh erleben, dass sie technische Aufgaben selbst lösen können, nehmen sie dieses Selbstvertrauen auch für ihren weiteren Bildungsweg mit. Vielleicht wird aus der einen oder anderen jungen Tüftlerin später sogar eine Technikerin oder Ingenieurin.“

Barbara Höving, provisorische Schulleiterin der VS Hörtendorf, freut sich über den Einsatz ihrer Schülerinnen: „Es ist schön zu beobachten, mit wie viel Freude und Ehrgeiz die Mädchen an die Aufgaben herangehen. Sie helfen einander, entwickeln eigene Ideen und sind unglaublich stolz, wenn etwas funktioniert. Die Mini MINT Boxen machen Technik für die Kinder verständlich und erlebbar. Die Medaillen und Urkunden sind eine wunderbare Anerkennung für das, was sie in den vergangenen Wochen geleistet haben.“

Ein Erfolgsprojekt mit Partnern aus Wirtschaft und Bildung

Unterstützt wird das Projekt von zahlreichen Kärntner Unternehmen – darunter die Kelag Privatstiftung, Siemens, die Kärntner Landesversicherung, Statik Fenster & Sonnenschutz und Tilly. Sie stellen Material und finanzielle Unterstützung zur Verfügung und tragen somit bei, dass die Mini MINT-Initiative landesweit umgesetzt werden kann. Ziel ist es, das Interesse von Kindern an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) nachhaltig zu fördern und gleichzeitig die berufliche Vielfalt dieser Bereiche sichtbar zu machen. Mit Erfolg: Schon jetzt gibt es zahlreiche Anfragen von Schulen in ganz Kärnten, die das Programm in ihren Unterricht integrieren möchten.