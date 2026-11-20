„Nachhaltigkeit ist längst mehr als ein Schlagwort. Auch als Unternehmer weiß ich, dass ein bewusster Umgang mit Ressourcen nicht nur der Umwelt zugutekommt, sondern auch Kosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit stärken kann. Genau hier liegt der Mehrwert des ESG Expert Talks: Unsere Betriebe erhalten praxisnahe Anregungen, erfahren, welche Förderungen und Zertifizierungen sinnvoll sind, und können sich direkt mit Experten austauschen. So wird aus nachhaltigen Ideen ein konkreter wirtschaftlicher Nutzen“, betonte Peter Storfer, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Kärnten in seiner Eröffnungsrede.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen konkrete Lösungsansätze aus der Praxis: von Kreislaufwirtschaft und innovativen Materialien über glaubwürdige Nachweise bis hin zu Finanzierung, Unternehmenskultur und Fördermöglichkeiten. Die unterschiedlichen Perspektiven zeigten, wie vielfältig die Ansätze sind, um ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden.

Kreislaufwirtschaft und Innovation als Erfolgsfaktoren

Ein gelungenes Beispiel für die Verbindung von regionaler Lebensmittelproduktion und ressourcenschonendem Wirtschaften präsentierte Georg Baumgartner, Eigentümer der Fischmanufaktur am Pferdehof Kötschberg in Thal. In seinem Betrieb werden Fische aus eigener Zucht und von heimischen Partnern nach traditionellen Rezepten von Hand veredelt. Eine Besonderheit ist die Aquaponik-Anlage, die Fischzucht und Gemüseanbau in einem ressourcenschonenden Kreislauf verbindet. Nährstoffe aus der Fischhaltung fördern das Pflanzenwachstum, während die Pflanzen zur Reinigung des Wassers beitragen.

Dass sich aus vermeintlichen Abfallprodukten innovative Lösungen und neue Marktchancen entwickeln lassen, zeigte Fabian Gems, CEO des Verpackungsunternehmens SUPASO. Mit seinen Isolierverpackungen auf Altpapierbasis entwickelt das Unternehmen ressourcenschonende Alternativen zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien und erschließt damit neue Marktchancen. „Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind kein Widerspruch. Wer Ressourcen neu denkt und innovative Lösungen entwickelt, kann nicht nur die Umwelt entlasten, sondern auch neue Marktchancen erschließen. Wichtig ist, Nachhaltigkeit nicht als Zusatzaufwand, sondern als Chance für Innovation und Effizienz zu sehen. Vermeintlichen Abfall als Ressource zu betrachten, hilft nicht nur der Umwelt, sondern spart auch effektiv Geld ein“, betonte Gems.

Glaubwürdigkeit braucht nachvollziehbare Nachweise

Wie Unternehmen ihre ökologischen und sozialen Leistungen transparent und glaubwürdig darstellen können, erläuterte Carmen Weinold, Lead Auditorin bei TÜV AUSTRIA. Sie beleuchtete die Bedeutung von Zertifizierungen, Gütesiegeln und unabhängigen Prüfungen und gab Einblicke in aktuelle Entwicklungen im ESG-Bereich. „ESG-Kommunikation ohne belastbare Nachweise wird zunehmend zum Risiko. Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind die neue Währung des Unternehmenserfolgs. Sie entscheiden über Reputation, Employer Branding, Investorenvertrauen und letztlich über die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.“

ESG als Bestandteil einer zukunftsfähigen Unternehmensstrategie

Auch in der Finanzwirtschaft gewinnen ESG-Kriterien zunehmend an Bedeutung. Patrick Haber, ESG-Experte der Kärntner Sparkasse. „ESG ist für den Bankensektor weit mehr als eine regulatorische Verpflichtung – es ist ein zentraler Bestandteil einer zukunftsorientierten und verantwortungsvollen Unternehmensstrategie. Banken spielen eine entscheidende Rolle dabei, Kapital in nachhaltige Projekte zu lenken und den Wandel zu einer klimafreundlichen Wirtschaft aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig stärkt die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und unternehmerischer Kriterien das Risikomanagement, die Transparenz und das Vertrauen der Kundinnen und Kunden. ESG ist damit nicht nur ein wichtiger Erfolgsfaktor für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Banken, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft.“

Dass ESG weit über ökologische Fragen und Berichtspflichten hinausgeht, verdeutlichten Philipp Feierabend und Raphaela Gottole-Happe von der kth Kärntner Treuhand. „ESG beginnt bei den Menschen. Ein wertschätzender Umgang mit Mitarbeitenden, gemeinsame Werte und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sind wesentliche Grundlagen für langfristigen Unternehmenserfolg. Wer diese Werte im betrieblichen Alltag lebt, schafft Vertrauen, stärkt die Mitarbeiterbindung und macht sein Unternehmen zukunftsfähig.“

Förderungen erleichtern die Umsetzung

Welche Unterstützung Kärntner Betriebe bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen erhalten können, erläuterte Patrick Dramberger, Programmkoordinator von ökofit Kärnten. Er stellte das Regionalprogramm vor, das Unternehmen mit geförderter, individueller Beratung begleitet. „Nachhaltigkeit ist für Kärntner Betriebe längst kein Kostentreiber mehr, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil. Mit dem Regionalprogramm ökofit Kärnten schlagen wir genau diese Brücke: Wir unterstützen Unternehmen mit geförderter, individueller Beratung dabei, Ressourcen zu sparen, Energie effizient zu nutzen und nachhaltige Projekte vom ersten Konzept bis zur erfolgreichen Zertifizierung zielsicher in die Praxis umzusetzen.“

Zukunftsfähigkeit gemeinsam gestalten

Der zweite ESG Expert Talk machte deutlich, wie vielfältig die Möglichkeiten für Kärntner Unternehmen sind, verantwortungsvolles Handeln mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Entscheidend ist, die passenden Ansätze für den eigenen Betrieb zu finden und konsequent umzusetzen. „Nachhaltigkeit darf für unsere Betriebe keine abstrakte Verpflichtung bleiben, sondern muss im Unternehmensalltag umsetzbar sein und einen konkreten Mehrwert schaffen. Mit dieser Veranstaltung zeigen wir anhand praktischer Beispiele, welche Chancen nachhaltiges Wirtschaften bietet, und geben Unternehmen das notwendige Wissen und die Orientierung für die Umsetzung mit auf den Weg. Denn wer Nachhaltigkeit frühzeitig und strategisch in seinem Betrieb verankert, stärkt langfristig auch seine Wettbewerbsfähigkeit“, betonte Jutta Steinkellner, Leiterin des Servicezentrums der Wirtschaftskammer Kärnten.