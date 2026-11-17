Das Jahresende rückt näher – und damit auch wichtige steuerliche Entscheidungen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn einige Änderungen, die ab 2027 wirksam werden, können erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Besonders bei geplanten Immobilienverkäufen, Entnahmen aus einer GmbH oder der Nutzung steuerlicher Begünstigungen lohnt es sich, noch vor dem Jahreswechsel aktiv zu werden.

Immobilienverkauf: 2026 könnte noch bares Geld sparen

Wer eine Immobilie oder ein Grundstück verkaufen möchte, sollte den Zeitpunkt genau prüfen. Denn bei sogenanntem Altvermögen – also grundsätzlich bei Immobilien, die vor April 2002 erworben wurden – steigt die effektive Immobilienertragsteuer ab 2027 von bisher 4,2 auf 6 Prozent des Verkaufserlöses. Bei umgewidmeten Grundstücken kann die Belastung sogar noch deutlich höher ausfallen. „Gerade bei größeren Immobilienwerten kann die höhere Steuer einen erheblichen Unterschied machen. Wer einen Verkauf ohnehin plant, sollte deshalb prüfen, ob ein Vertragsabschluss noch im Jahr 2026 möglich ist“, rät Steuerexpertin Angelika Buchleitner.

Vorsicht bei Entnahmen aus der eigenen GmbH

Auch für Gesellschafter von GmbHs kann sich Handlugsbedarf ergeben . „Gesellschafter, die Geld aus ihrer GmbH entnehmen und über ein Verrechnungskonto verbuchen, sollten jetzt aufmerksam sein. Ab 2027 kann bei Verrechnungsforderungen noch leichter eine steuerpflichtige Gewinnausschüttung fingiert werden – mit entsprechenden Konsequenzen bei der Kapitalertragsteuer“, so Steuerexperte Medlin. Um dies zu vermeiden, müssen die Forderungen bis zum Bilanzstichtag ausgeglichen werden, etwa durch Rückzahlung, Verrechnung mit einem Ausschüttungsanspruch oder Umwandlung in ein fremdübliches Darlehen. Medlin ergänzt: „Insbesondere bei über viele Jahre aufgebauten Verrechnungskonten kann daher dringender Handlungsbedarf bestehen.“



Gewinnfreibetrag: Letztmalige Möglichkeit für Wertpapierinvestitonen

Für Einzelunternehmer und Gesellschafter von Personengesellschaften bietet der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag eine attraktive Möglichkeit, die Steuerbelastung zu reduzieren. 2026 besteht letztmalig die Möglichkeit, den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag auch durch Investitionen in begünstigte Wertpapiere geltend zu machen. Ab 2027 entfällt diese Möglichkeit vorübergehend für drei Jahre. In diesem Zeitraum können ausschließlich Investitionen in begünstigtes abnutzbares Anlagevermögen berücksichtigt werden. „Wer den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag noch mit Wertpapieren nutzen möchte, sollte daher rechtzeitig handeln und die Anschaffung noch 2026 vornehmen“, betont Buchleitner.

Was sich für Arbeitgeber ändert

Nicht nur bei der Besteuerung von Gewinnen und Vermögen stehen Neuerungen bevor. Auch Arbeitgeber müssen sich auf Änderungen einstellen. Themen wie der Sachbezug bei Elektrofahrzeugen, die neuen Möglichkeiten durch die Aktivpension sowie Anpassungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen können sich direkt auf die Personalkosten auswirken.

Viele Regelungen wirken sich unmittelbar auf die Personalkosten und die Personalverrechnung aus. „Unternehmen sollten deshalb frühzeitig prüfen, von welchen welche Änderungen sie betroffen sind, wo die Lohnverrechnung angepasst werden muss und welche Gestaltungsmöglichkeiten sich daraus ergeben“, empfiehlt Medlin.



Jetzt informieren statt später draufzahlen

„Gerade zum Jahreswechsel stehen viele Unternehmerinnen und Unternehmer vor wichtigen steuerlichen Entscheidungen. Wer sich rechtzeitig informiert und die richtigen Schritte setzt, kann finanzielle Nachteile vermeiden und steuerliche Vorteile gezielt nutzen. Mit Veranstaltungen wie unserem Steuer-Update wollen wir den Kärntner Betrieben praxisnahes Wissen vermitteln und sie dabei unterstützen, gut vorbereitet ins neue Jahr zu starten“, betont Jutta Steinkellner, Leiterin des Servicezentrums der Wirtschaftskammer Kärnten.