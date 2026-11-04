Polessnig: „Pflegefinanzierung braucht nachvollziehbare Zahlen und Einbindung de

Mit Verwunderung reagiert die Berufsgruppe der Kärntner Alten- und Pflegeheime in der Wirtschaftskammer auf die heute vom Land Kärnten kommunizierten Beträge zur Finanzierung der stationären Pflege für das Jahr 2027.

„Grundsätzlich ist es natürlich positiv, wenn das Land frühzeitig finanzielle Rahmenbedingungen für das kommende Jahr schaffen möchte. Umso mehr verwundert es uns allerdings, dass die nun öffentlich genannten Beträge mit den Heimbetreibern und ihrer Interessenvertretung im Vorfeld nicht abgestimmt wurden“, erklärt Berufsgruppensprecher Christian Polessnig.

Genannte Beträge wurden mit den Betreibern nicht akkordiert

Die Kärntner Alten- und Pflegeheimbetreiber befinden sich seit längerem in Gesprächen über eine zukünftige sachgerechte Finanzierung der stationären Pflege. Vor diesem Hintergrund wäre aus Sicht der Berufsgruppe zu erwarten gewesen, dass gerade wesentliche finanzielle Eckpunkte vor ihrer öffentlichen Bekanntgabe gemeinsam besprochen und auf ihre betriebswirtschaftliche Plausibilität überprüft werden. „Wenn wir gemeinsam ein langfristig tragfähiges Finanzierungssystem entwickeln wollen, braucht es einen Dialog auf Augenhöhe. Dazu gehört auch, dass Beträge und Berechnungsgrundlagen zuerst miteinander besprochen werden und nicht erst über eine Presseaussendung bekannt werden“, so Polessnig. Die nun genannten Beträge können von der Berufsgruppe derzeit weder nachvollzogen noch verifiziert werden, da die zugrunde liegenden Berechnungen und Datengrundlagen nicht vorliegen.

Keine neue Förderung, sondern Fortführung einer bestehenden Finanzierungskomponente

Auch die Darstellung der zusätzlichen 265,66 Euro pro Bewohner und Monat bedarf aus Sicht der Berufsgruppe einer sachlichen Einordnung. Bei diesem Betrag handelt es sich nicht um eine völlig neue Unterstützungsleistung für die Pflegeheime. Die entsprechende Anhebung geht auf die bereits vor rund zwei Jahren geführten Verhandlungen über die Finanzierungslücke der Kärntner Alten- und Pflegeheime zurück. „Damals ging es darum, bestehende Abgänge beziehungsweise eine nachgewiesene Finanzierungslücke abzudecken. Aus Sicht der Betreiber war klar, dass diese notwendige Erhöhung nicht dauerhaft als befristeter Zuschuss neben dem System stehen kann, sondern Bestandteil einer sachgerechten Sockelbetragsfinanzierung werden muss“, stellt Polessnig klar. Deshalb sollte vermieden werden, den Eindruck zu vermitteln, den Pflegeheimen würden nun zusätzliche Mittel über die eigentliche Finanzierung hinaus zur Verfügung gestellt. „Es geht nicht um ein finanzielles Extra. Es geht darum, jene Kosten abzubilden, die für den Betrieb eines Pflegeheimes tatsächlich entstehen.“

Fortführung des Hilfspersonals ausdrücklich positiv

Ausdrücklich positiv bewertet die Berufsgruppe hingegen die Verlängerung der Finanzierung des zusätzlichen Hilfspersonals bis Ende 2027. Das Modell habe sich in den Kärntner Pflegeeinrichtungen bewährt und trage dazu bei, qualifiziertes Pflegepersonal von unterstützenden und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zu entlasten.„Hier besteht zwischen Praxis und Politik weitgehend Konsens. Diese zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich Pflegefachkräfte stärker auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich, dass diese Finanzierung fortgeführt wird“, erklärt Polessnig.

Betreiber müssen in die weitere Entwicklung eingebunden werden

Für die kommenden Monate erwartet sich die Berufsgruppe nun, dass die konkreten Berechnungsgrundlagen offengelegt und die Betreiber umfassend in die weitere Ausgestaltung des Finanzierungsmodells eingebunden werden. Polessnig abschließend: „Wir wollen gemeinsam mit dem Land eine dauerhaft funktionierende Lösung entwickeln. Dafür braucht es aber nachvollziehbare Zahlen, Transparenz und eine ernsthafte Abstimmung mit jenen, die die Pflegeeinrichtungen täglich führen. Unser Ziel ist einfach: ein fairer, transparenter Sockelbetrag, der die tatsächlichen Kosten berücksichtigt und den Kärntner Pflegeheimen langfristige Planungssicherheit gibt.“