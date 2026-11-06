Drei Kärntner Powerfrauen glänzten beim Woman in Business Award 2026

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Mut, Innovationsgeist und unternehmerische Leidenschaft standen beim Woman in Business Award 2026 in Wien im Mittelpunkt. Zum zweiten Mal zeichnete Frau in der Wirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Frauen aus, die mit ihren Ideen, Leistungen und ihrem Engagement die heimische Wirtschaft prägen. Das Interesse war groß: 547 Unternehmerinnen aus ganz Österreich hatten sich beworben, 22 Preisträgerinnen wurden von einer hochkarätigen Jury in sechs Kategorien ausgezeichnet.

Drei Kärntnerinnen unter den Besten Österreichs

Besonders erfreulich aus Kärntner Sicht: Gleich drei Unternehmmerinnen durften sich über eine Auszeichnung freuen. Den Bundesland-Sieg für Kärnten in der Kategorie „Unternehmerin mit besonderer Leistung“ holte sich Anita Arneitz von der Kräuterlei. Magdalena Druml von NoxAvis Tech Solutions FlexCo und Christina Hirschl von der Silicon Austria Labs GmbH schafften es österreichweit in der Kategorie „Innovatorin des Jahres“ auf den 2./3. Platz.

„Das große Interesse am Woman in Business Award zeigt, wie viel Innovationskraft, Engagement und unternehmerisches Potenzial in Kärnten stecken. Unsere Unternehmerinnen leisten Tag für Tag Beeindruckendes und gehen mit Mut und neuen Ideen voran. Umso mehr freut es uns, dass gleich drei von ihnen österreichweit ausgezeichnet wurden. Darauf sind wir besonders stolz und gratulieren unseren Preisträgerinnen ganz herzlich“, so Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Kärnten.

Anita Arneitz: Mit der Kraft des Waldes zum Erfolg

Wie sich die Liebe zur Natur mit einer erfolgreichen Geschäftsidee verbinden lässt, zeigt Anita Arneitz aus Schiefling am Wörthersee. Die Unternehmerin betreibt die Kräuterlei am Wörthersee und hat mit „WaldAuszeit“ ein besonderes Gesundheitsangebot geschaffen. Herzstück ist Österreichs erster international zertifizierter Forest Therapy Trail. Auf dem rund 880 Meter langen Weg können Besucherinnen und Besucher den Wald mit allen Sinnen erleben, bewusst entschleunigen und neue Kraft schöpfen. Was als persönliche Herzensangelegenheit begann, hat sich zu einem international vernetzten Vorzeigeprojekt entwickelt.

Magdalena Druml: Wenn Innovation Leben retten kann

Im Rettungseinsatz zählt jede Minute. Doch neben der Versorgung von Patientinnen und Patienten nimmt auch die Dokumentation wertvolle Zeit in Anspruch. Genau hier setzt Magdalena Druml mit ihrem Klagenfurter Unternehmen NoxAvis Tech Solutions FlexCo an. Mit dem digitalen System „HeliDoc“ hat sie eine Lösung entwickelt, die Rettungskräften die Dokumentationsarbeit erleichtern und ihnen somit mehr Zeit für das Wesentliche geben soll: die Versorgung der Menschen. In die Entwicklung fließen Drumls Erfahrung im Gesundheitswesen und ihr Know-how im Technologiebereich ein.

Christina Hirschl: Mit Spitzenforschung die Zukunft gestalten

Wie aus Forschung konkrete Lösungen für die Wirtschaft entstehen, zeigt Christina Hirschl von der Silicon Austria Labs GmbH (SAL). Am Standort Villach arbeitet das österreichische Spitzenforschungszentrum an Zukunftstechnologien wie intelligenten Sensoren, energieeffizienter Elektronik und innovativen Anwendungen für Industrie und Alltag. Eine zentrale Rolle spielt dabei die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, um neue Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis zu bringen. Hirschl steht somit für jene Innovationskraft, die den Technologiestandort Kärnten vorantreibt.

Kärntner Unternehmerinnen trafen sich zum Pre-Event in Wien

Bereits vor der Preisverleihung stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Frau in der Wirtschaft Kärnten lud alle anwesenden Kärntner Teilnehmerinnen zu einem gemeinsamen Pre-Event ins Motel One in Wien. Dort bot sich die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und sich gemeinsam auf den Galaabend einzustimmen. Auch bei der anschließenden Preisverleihung war eine Kärntner Delegation mit dabei, um die heimischen Unternehmerinnen zu unterstützen und ihre Erfolge mitzufeiern.

Eine Bühne für weibliches Unternehmertum

Neben der Preisverleihung bot der Galaabend auch inspirierende Impulse: Die Tiroler Künstlerin Hannah Philomena Scheiber, die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin Marisa Mühlböck sowie die international erfolgreiche Konzertpianistin Donka Angatscheva gaben Einblicke in ihre Erfahrungen und Perspektiven. Wie wichtig es ist, erfolgreiche Frauen und ihre Leistungen sichtbar zu machen, unterstrich WKÖ-Präsidentin und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Martha Schultz: „Mit dem Woman in Business Award rücken wir die Bedeutung des weiblichen Unternehmertums ins Rampenlicht. Unternehmerinnen sind starke Vorbilder, schaffen Perspektiven und inspirieren andere Frauen, ihren eigenen Weg zu gehen.“