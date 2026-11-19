Links Zum Handbuch für Regionalvergabe mit Praxisbeispielen

Ein neuer Kindergarten, eine sanierte Schule, die Erneuerung einer Gemeindestraße oder die Vergabe einer Homepage: Öffentliche Investitionen können weit mehr bewirken als die Verbesserung der Infrastruktur und des Dienstleistungsangebotes. Sie bieten auch Chancen für heimische Unternehmen, sichern Arbeitsplätze und stärken die Wertschöpfung in der Region. Damit möglichst viele Kärntner Betriebe von öffentlichen Aufträgen profitieren können, müssen Gemeinden die rechtlichen Möglichkeiten bei der Vergabe gezielt nutzen. Wie das gelingt, zeigte die Wirtschaftskammer Kärnten am Donnerstag bei einem Pressegespräch gemeinsam mit Vertretern der Gemeinden und des Städtebunds. „Es kann nicht sein, dass unsere heimischen Betriebe bei öffentlichen Projekten von vornherein kaum Chancen haben, weil Aufträge in riesigen Paketen ausgeschrieben werden. Unsere Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, bilden Lehrlinge aus und zahlen Steuern. Es muss daher unser gemeinsames Ziel sein, dass öffentliche Investitionen möglichst viel Wertschöpfung in Kärnten auslösen. Wir wollen keine unzulässige Bevorzugung, sondern faire Chancen für unsere Betriebe. Dafür wollen wir den Gemeinden helfen, alle rechtlichen Spielräume auszuschöpfen“, so WK-Präsident Jürgen Mandl.

Vergaberecht bietet Möglichkeiten für regionale Betriebe

Ein wesentliches Instrument dafür ist die Aufteilung größerer Bauvorhaben in einzelne Gewerke. Anstatt den gesamten Bau eines Kindergartens beispielsweise an einen Generalunternehmer zu vergeben, können Tischler-, Elektro- oder Installationsarbeiten unter bestimmten Voraussetzungen getrennt ausgeschrieben werden. Dadurch erhalten auch kleinere und mittlere Unternehmen die Möglichkeit, sich an öffentlichen Aufträgen zu beteiligen. Herwig Draxler, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Kärnten, erklärt: „Regionalfreundliche Vergabe ist keine Frage von Sonderregelungen, sondern davon, die bestehenden Möglichkeiten richtig anzuwenden. Oft entscheidet schon die Gestaltung einer Ausschreibung darüber, ob ein kleiner Betrieb überhaupt mitbieten kann. Wer Aufträge sinnvoll aufteilt, geeignete Vergabeverfahren wählt und neben dem Preis auch zulässige Qualitätskriterien berücksichtigt, kann viel für die regionale Wirtschaft erreichen.“ Zusätzliche Möglichkeiten eröffnet die Vergaberechtsnovelle 2026. So sind Direktvergaben bei Bauaufträgen unter einem geschätzten Auftragswert von 200.000 Euro netto sowie bei Liefer- und Dienstleistungen unter 140.000 Euro netto möglich. Übersteigt der geschätzte Auftragswert 50.000 Euro, müssen sich öffentliche Auftraggeber grundsätzlich um mindestens drei Angebote oder unverbindliche Preisauskünfte bemühen, sofern keine sachlichen Gründe dagegensprechen.

Praktischer Leitfaden für die Gemeinden

Damit die rechtlichen Möglichkeiten auch tatsächlich genutzt werden, hat die Wirtschaftskammer Kärnten ihr Handbuch zur Regionalvergabe in sechster Auflage herausgegeben. Es enthält 23 Praxisbeispiele, konkrete Handlungsempfehlungen und ein Muster für freiwillige Vergabeordnung. Mit dieser können Gemeinden ihr Bekenntnis zu einer KMU-freundlichen Beschaffung festhalten. Ergänzend steht ein Online-Ratgeber zur Verfügung, der Schritt für Schritt durch die Auswahl geeigneter Vergabeverfahren führt.

Eine regionalfreundliche Vergabe hat für die Gemeinden eine große Bedeutung, erläuterte Christian Poglitsch, 2. Präsident des Kärntner Gemeindebundes: "Das österreichische Vergaberecht bot schon bisher Möglichkeiten einer regionalen Vergabe von Aufträgen. Oft wurden jedoch aus Vorsicht Beschaffungen über eines der großen Portale getätigt (z.B. die BBG). Die Vergaberechtsnovelle 2026 erweitert die Möglichkeiten öffentlicher Auftraggeber, regional zu vergeben. Die Information der Kärntner Städte und Gemeinden über diese Möglichkeiten begrüßt der Kärntner Gemeindebund sehr. So wissen die Gemeinden, wie sie mit Augenmaß und auch rechtssicher die Wertschöpfung in der Region halten und Arbeitsplätze vor Ort sichern können."

Städtebund-Landesgeschäftsführer Arnold Muschet betonte, dass das Vergaberecht Städte und Gemeinden täglich vor große Herausforderungen stellt. Für ihn stehen vor allem verständliche Vorgaben und die Rechtssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden im Vordergrund: „Gerade angesichts der zunehmenden rechtlichen Komplexität ist es wichtig, Unsicherheiten zu vermeiden, Verfahren zu vereinfachen

und den administrativen Aufwand gering zu halten. Ein besonderes Anliegen ist uns auch die regionale Vergabe öffentlicher Aufträge. Städte und Gemeinden sollen die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen können, um die regionale Wirtschaft und Wertschöpfung zu stärken – selbstverständlich unter Einhaltung der vergaberechtlichen Vorgaben.“

Die Wirtschaftskammer Kärnten will das Bewusstsein für die wirtschaftliche Bedeutung öffentlicher Aufträge weiter stärken. Mandl betont: „Unsere Gemeinden sind wichtige Partner der heimischen Wirtschaft. Gemeinsam wollen wir die Möglichkeiten der regionalfreundlichen Vergabe noch stärker nutzen und dafür sorgen, dass möglichst viel Wertschöpfung im Land bleibt. Denn wenn heimische Betriebe bei öffentlichen Aufträgen zum Zug kommen, profitieren nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Beschäftigten und die gesamte Region. Dabei wollen wir die Gemeinden bestmöglich unterstützen.“