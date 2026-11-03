Richtig Heizen mit Holz – Kärntner Rauchfangkehrer geben Tipps

In vielen Haushalten sorgen Kachelöfen, Kaminöfen und Holzherde in der kalten Jahreszeit für angenehme Wärme. Holz wächst in Kärntens Wäldern nach, ist regional erhältlich und stärkt die heimische Wirtschaft. Wie viel Brennholz tatsächlich benötigt wird, hängt aber nicht nur von der Qualität des Holzes ab. „Wer mit Holz heizt, hat es selbst in der Hand, wie viel Brennstoff er benötigt. Schon kleine Fehler beim Einheizen können dazu führen, dass unnötig Energie verloren geht“, erklärt Peter Bauer, Innungsmeister der Kärntner Rauchfangkehrer.

Richtig einheizen spart Holz

Ein häufiger Fehler ist, die Luftzufuhr stark zu reduzieren, damit das Holz möglichst lange brennt. Fehlt Sauerstoff, verbrennt es jedoch schlechter und es entstehen vermehrt Ruß und Schadstoffe. „Ein Feuer, das nur noch vor sich hin glost, spart kein Holz. Im Gegenteil: Die Verbrennung wird schlechter und ein Teil der Energie bleibt ungenutzt“, betont Bauer.

Bei geeigneten Öfen empfiehlt sich das Anzünden von oben. Dabei werden größere Scheite unten eingelegt, kleinere Holzstücke und eine Anzündhilfe darüber platziert. Die Luftzufuhr richtet sich nach den Herstellerangaben. Neues Holz sollte erst nachgelegt werden, wenn die vorherige Menge weitgehend abgebrannt ist und noch ausreichend Glut vorhanden ist.

Beim Brennholzkauf zählen neben dem Preis auch Holzart, Menge und Feuchtigkeit. Bauer: „Zu nasses Holz liefert weniger nutzbare Wärme und begünstigt Ablagerungen im Ofen und Rauchfang. Empfohlen wird eine Holzfeuchte von höchstens 20 Prozent. Dafür sollten die Scheite an einem gut belüfteten, vor Nässe geschützten Platz gelagert werden.“ Dabei ist es empfehlenswert, das Holz einen Tag vor dem Verheizen im Wohnraum zu lagern.

Sicherheit nicht unterschätzen

Besondere Vorsicht ist bei raumluftabhängigen Öfen geboten, wenn gleichzeitig eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb oder eine Lüftungsanlage betrieben wird. Entsteht dadurch Unterdruck, können Abgase in den Wohnraum gelangen. Auch bei der Ascheentsorgung ist Vorsicht geboten, da Glutreste oft noch lange erhalten bleiben. Diese sollte daher erst nach vollständigem Auskühlen in einen geeigneten, nicht brennbaren Behälter mit Deckel gegeben werden. Behandeltes Holz, Möbelreste und Abfälle haben im Ofen grundsätzlich nichts verloren. Der zu verwendende Brennstoff sowie die Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen sind von den Ofenherstellern in der technischen Beschreibungen angeführt und zu beachten.

Vor dem Anschluss einer neuen Feuerstätte oder der Wiederinbetriebnahme nach längerer Stilllegung muss der Rauchfangkehrer eingebunden werden. „Auch Holzöfen müssen regelmäßig vom Rauchfangkehrer kontrolliert werden. In Kärnten ist für benützte, an einen Rauchfang angeschlossene Feuerstätten grundsätzlich alle drei Jahre eine Sichtprüfung vorgeschrieben. Dabei achten wir unter anderem auf den Zustand der Feuerstätte und darauf, ob der richtige Brennstoff verwendet wird. Die regelmäßigen Kontrollen sind ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit. Gleichzeitig können wir den Haushalten wertvolle Tipps für einen wirtschaftlichen und umweltschonenden Heizbetrieb geben“, so Bauer abschließend.