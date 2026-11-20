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Der Staatspreis Consulting 2026 geht nach Kärnten! Mit ihrer KI-gestützten Lösung „HeliDoc“ sicherten sich Magdalena Druml und Marco Sonnberger von NoxAvis Tech Solutions FlexCo die begehrte Auszeichnung. Alexandra Truppe-Zeillinger vom Carinthian International Center (CIC) wurde mit dem Projekt „Program for Dual Career Couples“ für den Staatspreis nominiert. Damit ist Kärnten bei einer der wichtigsten Auszeichnungen der österreichischen Beratungs- und IT-Branche gleich doppelt erfolgreich. Insgesamt wurden 232 Projekte in den Bereichen Unternehmensberatung und IT-Dienstleistungen eingereicht. Nur sechs davon schafften es auf die Nominierungsliste. Die feierliche Preisverleihung fand im Rahmen des IT & Consultants Day statt. Überreicht wurden die Auszeichnungen von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, UBIT-Fachverbandsobmann Wilfried Drexler und Kärntens UBIT-Fachgruppenobmann Martin Zandonella.



Kärntner Innovation für die Notfallmedizin ausgezeichnet

Mit „HeliDoc“ haben Magdalena Druml und Marco Sonnberger eine Lösung entwickelt, die künstliche Intelligenz gezielt in der medizinischen Notfallversorgung einsetzt. Sie soll Abläufe vereinfachen, die Dokumentation digitalisieren und Einsatzkräfte im Arbeitsalltag entlasten. Gerade in Situationen, in denen jede Minute zählt, kann moderne Technologie einen wichtigen Beitrag leisten. Für NoxAvis Tech Solutions ist es bereits die zweite große Auszeichnung in diesem Jahr: Nach dem Erfolg beim Constantinus Award 2026 überzeugte das Kärntner Unternehmen nun auch die Jury des Staatspreises Consulting.

Weitere Nominierung für Kärnten

Auch die Carinthian International Center Service GmbH unter der Leitung von Alexandra Truppe-Zeillinger schaffte es mit dem gemeinsam mit Infineon Technologies Austria AG umgesetzten „Program for Dual Career Couples“ unter die sechs besten Einreichungen. Das Projekt unterstützt internationale Fachkräfte und ihre Partnerinnen und Partner dabei, beruflich und privat in Kärnten Fuß zu fassen. Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zur Gewinnung internationaler Talente und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts.

Kärntner UBIT-Betriebe zeigen Spitzenleistungen

Zu den ersten Gratulanten zählte Martin Zandonella, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wirtschaftskammer Kärnten: „Damit haben unsere Mitgliedsbetriebe einmal mehr bewiesen, dass Spitzenleistungen in Beratung und IT aus Kärnten kommen. Ihr Erfolg zeigt, wie viel Innovationskraft, Know-how und Leidenschaft in den Kärntner UBIT-Betrieben steckt. Sie entwickeln Lösungen, die weit über die Landesgrenzen hinaus Maßstäbe setzen und den Wirtschaftsstandort Kärnten stärken.“

