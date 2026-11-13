Südostasien: Exportchancen für Kärntner Unternehmen

Südostasien bietet Kärntner Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten. Besonders Singapur ist ein wichtiger Standort für Innovation. Österreich exportierte 2025 Waren im Wert von 448 Millionen Euro nach Singapur. Mehr als die Hälfte entfiel auf Maschinenbau und Elektrotechnik. Im Global Innovation Index 2025 zählte Singapur erneut zu den fünf innovativsten Volkswirtschaften weltweit. Rund 220 österreichische Unternehmen sind in der Region tätig.

Neue Absatzmärkte für Kärntner Unternehmen

Bei der AUSTRIA CONNECT Southeast Asia in Singapur sprach WK-Präsident Jürgen Mandl als österreichischer Ehrengast vor rund 120 Teilnehmer. Angesichts des schwachen Wirtschaftswachstums in Teilen Europas betonte Mandl die Bedeutung neuer Absatzmärkte. Entscheidend für den internationalen Geschäftserfolg seien Marktkenntnisse, verlässliche Partner und der Austausch mit Unternehmen vor Ort. „Erfolg im Ausland braucht mehr als ein starkes Produkt. Es braucht Neugier. Es braucht Mut. Und es braucht die Bereitschaft, Veränderungen vorzunehmen, bevor sie notwendig werden“, so Mandl. Weitere Schwerpunkte der Konferenz waren künstliche Intelligenz (KI), Innovation und Geopolitik.

Robotik und Automatisierung im Fokus

Zum Reiseprogramm gehörten auch Besuche bei der Forschungsorganisation A*STAR und der Singapore University of Technology and Design. Im Mittelpunkt standen Robotik, Automatisierung und die praktische Nutzung von Forschungsergebnissen in Unternehmen.

Unterstützung beim Export nach Südostasien

Kärntner Unternehmen, die neue Auslandsmärkte erschließen möchten, erhalten Unterstützung durch die Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Kärnten und das weltweite Netzwerk der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Die Expert helfen dabei, Marktchancen einzuschätzen, mögliche Geschäftspartner zu finden und Exportaktivitäten vorzubereiten.

Außenwirtschaft Kärnten: Beratung und Angebote