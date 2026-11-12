Kärntner Fleischerlehrlinge holen Silber in Stuttgart

Großer Erfolg für Kärntens Fleischer-Nachwuchs: Anna Maria Katschnig und Selina Kofler wurden beim 26. SÜFFA-Berufsschulwettbewerb in Stuttgart mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Die beiden absolvieren ihre Lehre in der Fleischerei Christoph Kastner in Kötschach-Mauthen und besuchen die Fachberufsschule Klagenfurt 1. Insgesamt stellten 75 Teams bei dem internationalen Wettbewerb ihr handwerkliches Können unter Beweis.

Dabei waren Präzision, Kreativität und Schnelligkeit gefragt. Die Lehrlinge mussten entweder eine Grillplatte oder eine Platte mit küchenfertigen Fleischerzeugnissen gestalten. Im Fachverkauf hatten sie die Wahl zwischen einer Schinkenplatte oder 16 Canapés in vier verschiedenen Sorten. Für die Zubereitung hatten die Teams gerade einmal 60 Minuten Zeit, für den Aufbau und die Präsentation weitere 30 Minuten. Die Fachjury bewertete die handwerkliche Ausführung, die Einhaltung der Gewichtsvorgaben und die ansprechende Gestaltung.

Besondere Unterstützung erhielten die beiden Kärntnerinnen von ihrem Berufsschullehrer Peter Süßenbacher, der sie betreute und zum Wettbewerb nach Stuttgart begleitete. Bereits beim Kärntner Landeslehrlingswettbewerb im Frühjahr konnten die beiden überzeugen: Selina Kofler holte den Landessieg und Anna Maria Katschnig belegte den dritten Platz.

Internationale Bühne für das Fleischerhandwerk

Der Wettbewerb fand im Rahmen der SÜFFA statt, einer der bedeutenden Fachmessen für die Fleisch- und Nahrungsmittelbranche. Vom 7. bis 9. November präsentierten rund 230 Aussteller in zwei Messehallen ihre Neuheiten. Mehr als 6.500 Fachbesucher informierten sich über Entwicklungen in den Bereichen Produktion und Verarbeitung, Hygiene, Verpackung, Kühlung sowie im Verkauf und in der Ausbildung. Die Messe verbindet damit Innovation, Erfahrungsaustausch und Nachwuchsförderung. Raimund Plautz, Landesinnungsmeister der Kärntner Fleischer, gratuliert: „Was die beiden in Stuttgart geleistet haben, ist großartig! Dieser Erfolg ist auch eine schöne Bestätigung für die hervorragende Ausbildung in unseren heimischen Betrieben und Berufsschulen. Mein besonderer Dank gilt auch Peter Süßenbacher, der die beiden mit großem persönlichen Einsatz unterstützt hat. Darauf können alle Beteiligten wirklich stolz sein!“