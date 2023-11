Trio setzt auf Krebse

Von Johannes Moser

Florian Stern, Matthias Kogler und Manuel Obersteiner, ein gemeinsamer Angel­ausflug, eine bunte Idee: Auf 3,5 Hektar gepachteter Fläche am Fuße des Schelmbergs in der Marktgemeinde Guttaring entsteht seit 2021 ein natürliches Vorzeigeprojekt, das den „Astacus Astacus“ – so die lateinische Bezeichnung des Europäischen Flusskrebses, auch Edelkrebs genannt – in den Mittelpunkt rückt. Er bildet die größte Art unter den heimischen Schalentieren, ist jedoch in natürlichen Gewässern immer seltener zu finden. „Schuld ist der Mensch, der die Ansiedelung des Signalkrebses aus Amerika forciert hat. Dieser trägt die Krebspest in sich und verbreitet die Sporen“, berichtet Matthias Kogler, der mit seinen Mitstreitern Manuel Obersteiner und Florian Stern seit gut zwei Jahren jede freie Minute in der neu geschaffenen Teichlandschaft verbringt. „70 bis 90 Arbeitsstunden fließen im Monat in das Projekt.“ Die Krebsliebhaber leisten die wertvolle Aufbauarbeit derzeit noch nebenberuflich. „Ziel ist aber sicherlich, dass sich das Projekt selbst trägt und wir auch davon leben können“, erklärt Manuel Obersteiner, der als Versicherungsmakler selbstständig ist.

In den 18 Teichen, die terrassenförmig angelegt wurden, werden die Edelkrebse behutsam aufgezogen. Quellfassungen und Schachtbrunnen wurden selbst gegraben. In Summe wurden bis dato rund 250.000 Euro inves­tiert, 120.000 Euro konnten dabei aus Leader-Förderungen der Region Mittel­kärnten lukriert werden.



Mindestens vier Jahre muss ein Edelkrebs wachsen, damit er groß genug ist, um verspeist werden zu können. Das zarte Aroma seines Fleisches, das im Schwanz und in den Scheren zu finden ist, begeis­tert Köche schon jetzt, die Nachfrage ist bereits sehr hoch: „So viel können wir gar nicht produzieren, weil die Edelkrebse langsam wachsen.“ Die Vision der Gründer ist aber hauptsächlich, dass man jüngere Tiere wieder in natürliche Gewässer aussetzt.

Neben dem Edelkrebs, der seit 2019 in Österreich als „bedrohte Art“ gilt, widmen sich Obersteiner, Kogler und Stern im nächsten Jahr auch der ebenfalls geschützten Weinbergschnecke.