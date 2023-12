Tüftelei in der Glantaler Natur

Von Erwin Figge

Glantschach, ein kleiner Ort ober Liebenfels im Glantal, ist Firmensitz von „Pionsys“, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Soft- und Firmware spezialisiert hat. Vor gut 20 Jahren in der Nähe von Villach gegründet, sorgt das zehnköpfige Team mit modernsten Entwicklungswerkzeugen für technische Lösungen, die auch bei internationalen Konzernen Beachtung finden.

Von Pionsys Entwickeltes findet sich in vielen Teilen der Welt – so etwa in Kameras für die Film- und Fernsehproduktion. Hier ermöglicht das elektronische Innenleben von Kamera-Stabilisierungsgeräten gestochen scharfe Bilder.

Seit Beginn der unternehmerischen Tätigkeit arbeitet Markus Haas mit dem Siemens-Konzern zusammen. Mess-, Analyse- und Diagnosesysteme sind ein großes Thema, das Pionsys an der Seite des Weltkonzerns mit Leben erfüllt. Solcherart werden Geräte und Anlagen in Industrie und Produktion permanent überwacht und es kann bei Abweichungen schon möglichst früh eingegriffen werden, was Qualität sichert und Folgekosten erspart. Dem hoch sensiblen Analysesystem bleibt nichts verborgen – Motoren, Getriebe oder Lager werden permanent geprüft und im Bedarfsfall gewartet oder ausgetauscht.

Das Betätigungsfeld von Pion­sys ist schier nie enden wollend, weil ständig neue Analysefunktionen entwickelt oder zusätzliche Datenquellen angebunden werden. Ergänzend zur Firmware bietet der Betrieb aus dem Glantal auch Support, Handbuch und Schulungen für das Anwendungspersonal.

Zum eigenen Unternehmen ist Markus Haas bald nach der HTL gekommen. Kooperationen mit der Carinthian Tech Research oder dem Fraunhofer-Institut waren wichtige Wegbereiter bis hin zum ersten Businessplan. „Der wollte nicht auf Anhieb klappen“, erinnert sich der Unternehmer, „wir sind aber hartnäckig geblieben, bis sich der Erfolg eingestellt hat“. Sieben Jahre nach der Unternehmensgründung mit einem Partner erfolgte der Umzug an den heutigen Firmenstandort im Glantal, der bereits mehrmals erweitert wurde.





Zweite Firma als ­Meilenstein



Das heurige Jahr markiert wieder einen wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte: Zum einen wurden drei Mitarbeiter eingestellt, zum anderen eine zweite Firma gegründet. „Septisys“ kümmert sich um die administrativen Tätigkeiten von Pionsys und realisiert als zusätzliche Produkt­schiene den Online-Shop. Dekorationsartikel, besondere Formen der Verpackung oder Geschenk­boxen werden bei einem hohen Grad an Individualität mit 3-D-Druckern hergestellt. Mit eigenem Konfigurator kennen Kundenwünsche kaum Grenzen.

Leistungen anzubieten, die das Leben einfacher machen, ist Markus Haas wichtig. So sind Standardlösungen die Ausnahme, meist steht umfangreiche Entwicklungsarbeit auf dem Weg vom Kundenwunsch bis zur fertigen Lösung. „Bei unserem Tun legen wir auch großen Wert auf Ökologie und Nachhaltigkeit sowie lang­fris­tige Kundenbeziehungen“, erzählt er. Auf mehreren Beinen zu stehen sei wichtig für den Geschäfts­erfolg in herausfordernden Zeiten.