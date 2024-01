Viele kleine Schritte auf dem Weg zum großen Ziel

Von Ines Tebenszky

Redakteurin „Kärntner Wirtschaft“

Was Nachhaltigkeit für Elke Kaltenhauser bedeutet, lässt sich nicht in wenige Worte fassen – zu ganzheitlich ist ihr Verständnis davon, zu umfangreich sind die Maßnahmen, die sie mit ihrem Mann Karl in der gemeinsamen Firma ITEK umsetzt. In dem Grafensteiner Unternehmen, das lange Zeit auf Verkehrstechnik und -schilder rein aus Aluminium setzte, kam das Umdenken vor rund fünf Jahren. „Wir waren damals mit der Gesamtsituation unzufrieden – die Mitarbeiterfluktuation war relativ hoch, am Markt tobte eine Rabattschlacht und Kunden sowie Lieferanten wurden schwieriger. Wir standen vor der Entscheidung: Entweder machen wir Schluss oder etwas anderes.“



Nachdem die drei Töchter damals viel von der „Fridays for Future“-Bewegung erzählten und das Thema Klimaschutz in den Privathaushalt einzog, machte sich Karl Kaltenhauser auf die Suche nach Alternativen zu Aluminium und wurde auf Bambus aufmerksam. Anfangs noch skeptisch, war seine Frau bald Feuer und Flamme und die Entscheidung, mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit weiterzumachen, ist gefallen. „Eine niederländische Firma hatte bereits solche Schilder, nutzte allerdings noch Steher und Laschen aus Aluminium. Wir haben dann ein Gesamtsystem entwickelt.“ Gegenüber Aluminium bringt das Eco-Guide-Sys­tem eine CO2-Ersparnis von rund 90 Prozent, um Klimaneutralität zu erreichen, werden Zertifikate gekauft, um etwa Aufforstungsprojekte zu unterstützen. Gerade für größere Projekte wirken sich die klimaneutralen Schilder positiv auf die Projektbilanz aus, zudem seien sie förderbar. Mittlerweile mache Eco-Guide etwa zehn bis zwölf Prozent des Umsatzes aus – bis 2030 soll der Umsatzanteil auf 80 Prozent gesteigert werden. „Das ist unsere Vision. Wir sind zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen – die Zeit spricht für uns“, sagt Elke Kaltenhauser.

Auch im Betrieb selbst spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. „Als wir uns dazu entschieden haben, diesen Weg zu gehen, haben wir unseren Mitarbeitern freigestellt, ihn mitzugehen“, erinnert sich Kaltenhauser. Die, die das getan haben, seien mit vollem Einsatz dabei, das Betriebsklima habe sich verbessert und auch die jüngste Tochter, Anna, arbeite neben ihrem Studium im elterlichen Betrieb mit.